Герус отрицает влияние импорта электроэнергии из РФ на энергетическую независимость Украины

Народный депутат Андрей Герус заявил, что импорт тока из России и Беларуси "не приведет к энергетической зависимости Украины он Кремля".

Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на Facebook-странице.

"Много упреков, или некоторые делают политические обвинения, что это влияет на энергетическую безопасность, этот импорт. Конечно, он не влияет, потому что идет мониторинг того, какой импорт, какая величина. На сегодняшний день этот импорт составляет менее 5%, то есть такая величина никак не может повлиять на энергетическую безопасность ", - считает Герус.

По данным Министерства энергетики и НЭК "Укрэнерго", 5% от ежегодного потребления электроэнергии в Украине составляет примерно 8 млрд кВт ч, что при сегодняшних ценах эквивалентно 12 млрд грн в год.

Напомним, с 1 февраля Украина начала импорт электроэнергии из России. С января 2021 происходит импорт российского тока из Беларуси.

Импорт стал возможен благодаря поправке Андрея Геруса, которую по его инициативе приняли еще осенью 2019 года.

Весной 2020 года, когда импорт привел к остановке шахт и электростанций, его после критики президента Владимира Зеленского временно запретили 31 декабря 2020.

Однако запрет на 2021 не был продолжен.