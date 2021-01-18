Фонд государственного имущества Украины решительно осуждает попытки остановить программу государственного имущества со стороны правоохранителей и олигархических групп.

С таким давлением, в частности, столкнулась АО "Объединенная горно-химическая компания", говорится в пресс-релизе ФГИУ.

"Фонд государственного имущества Украины решительно осуждает любые попытки остановить и откатить назад приватизации госимущества со стороны правоохранительных органов, бывших теневых владельцев и олигархических групп. Любая попытка неправового давления на предприятия ставит под угрозу процесс построения рыночной и инвестиционной привлекательной экономики в Украине. Разгосударствление экономики – приоритет президента и правительства Украины, а также часть международных обязательств Украины", – заявил глава ФГИУ Дмитрий Сенниченко.

Отмечается, что на прошлой неделе правоохранительные органы, якобы скоординированные олигархическими группами, осуществили попытку давления на АО "ОГХК". Так, следственные действия на предприятии велись с многочисленными нарушениями, а само расследование, начатое в августе 2020 года касается контракта, заключенного двумя месяцами позднее.

Этот эпизод в ФГИ считают частью большой компании по давлению на ОГХК. Предприятие несколько месяцев безосновательно обвиняют в поставках продукции в оккупированный Крым. Кроме того, злоумышленники весной прошлого года сожгли автомобиль одного из руководителей ОГХК, а также украли рабочую документацию и технику.

В ФГИ отметили, что в 2020 году ОГХК продемонстрировала рекордные показатели прибыли – 600 млн грн против 100 млн гривен годом ранее. процесс организации приватизационного аукциона находится на финальном этапе, его проведение ожидается в 1 квартале 2021 года.

Заинтересованность в участии в аукционе выразили 16 иностранных компаний, а стартовая цена должна составить несколько миллиардов гривен.