Фирма соратника Яценюка стала главным импортером электроэнергии из Беларуси в Украину

Главным импортером электроэнергии из Беларуси в Украину вместо компании "Тет групп", которую связывали с главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией, стало ООО "Трейдэнергоресурс". Эта компания, по данным СМИ, связана с соратником экс-премьер-министра Арсения Яценюка.

Об этом сообщает "Страна".

Директором ООО "Трейдэнергоресурс", по данным журналистов, является Николай Юрчак. Он – менеджер бизнесмена Артура Гранца, совладельца магазинов duty-free BDF, собственника BF Capital и журнала "Forbes Украина". Широкой общественности Гранц стал известен после того, как появилась информация о его романе с певицей Светланой Лободой.

По данным источников "Страны" на энергорынке, Гранц участвует в схеме с белорусской электроэнергией вместе с депутатом Иванчуком (группа "Довира"). Последний же действует с одобрения главы Офиса президента, который, таким образом, "мотивирует" "Довиру" голосовать по важным для Банковой законопроектам.

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С беларусской стороной договаривались через подсанкционного Алексея Олексина, белорусского бизнесмена, который сейчас живет в ОАЭ. Он давно знает Гранца и Иванчука и имел с ними общие бизнес-интересы (магазины беспошлинной торговли и табачный бизнес).

К слову, Иванчук – экс-нардеп "Народного фронта", давний и очень близкий соратник Арсения Яценюка.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что нардеп Иванчук с партнером Гранцем начали "черную" кампанию против депутата-оппонента.