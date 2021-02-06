Зарплата 'слуг народа' в конвертах выросла в три раза, теперь дают минимум 15 тыс. долларов – СМИ

Народным депутатам от "Слуги народа" якобы стали платить в конвертах минимум 15 тысяч долларов (более 420 тысяч гривен).

Об этом пишет "Страна" со ссылкой на несколько источников во фракции, уточняя, что ранее минимальный размер выплат составлял 5 тысяч долларов.

Издание подчеркивает речь идет о рядовых депутатах.

"Раньше минимальная ставка составляла 5 тысяч долларов. Сейчас сумма зарплат в конвертах резко выросла – минимум до 15 тысяч долларов у рядовых депутатов", – сказано в сообщении.

Также собеседники заявили, что действует система штрафов, например, за отказ голосовать за важные для Офиса президента законопроекты. В некоторых случаях, по их словам, могут вообще лишить конверта.

В 2019 году в СМИ появилась информация, что некоторым "слугам народа" платили зарплату в конвертах, а общая сумма выплат достигала 1,6 млн долларов.

В частности, руководители якобы получали по 20-25 тысяч долларов, партийное начальство среднего звена (главы комитетов и заместители главы фракции) – по 15 тысяч долларов, а остальным раздавали по 5-10 тысяч в зависимости от ранга и статуса.

Позднее исключенная из фракции депутат Анна Скороход заявила, что деньги в конвертах давали за голосование.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 2020 года внефракционный депутат Гео Лерос отметил, что "черную" зарплату получали более 200 "слуг".