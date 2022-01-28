Заграничные цены на продукты влияют на украинские: как изменится стоимость продовольствия в 2022 году

Цены на социальные продукты в Украине продолжат расти в 2022 году. Одной из причин этого является ориентация производителей продовольствия на зарубежные ценники.

Об этом рассказал Delo.ua глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук. В качестве примера он отмечает, что в 2021 году наиболее стремительно подорожали яйца, куриное мясо, гречка, сахар и т.д. Т.е., продукты с малым технологическим циклом переработки.

"Чем сложнее производство продукции, тем медленнее растет на нее цена. Она слишком зависит от потребительского спроса. Например, кондитерские изделия. Там большой технологический цикл. Зависимость между спросом и ценой там крайне эластична. Тот же принцип касается, например, консервов", – сказал он.

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А вот на социальные продукты, по словам Кушнирука, цены точно вырастут. При чем не только из-за технологии их производства, но и по причине того, что производители "привязывают" стоимость своей продукции к ценам на внешних рынках.

"Если иностранцы будут платить дороже, то таким предпринимателям ничего не мешает перейти на них. Поэтому в Украине они продают по ценам, по которым могут продавать за границей", – объяснил эксперт.

Цены на масло в Украине продолжают расти, несмотря на госрегулирование

Несмотря на введение в Украине регулирования цен на подсолнечное масло, они не обвалились. Более того, некоторые его марки дорожают от недели к неделе.

Так, согласно данным "Минфина", в январе 2022 года среднемесячная стоимость одной из самых популярных в Украине марок масла – "Олейны" – выросла, по сравнению с декабрем, когда было введено госрегулирование. Причем рост составил почти 2 грн – с 56,01 грн/0,85 л до 57,76 грн/0,85 л.

А среднемесячная цена на другое популярное масло – "Щедрый дар" – снизилась чисто символически. В декабре-2021 бутылка на 0,87 л стоила 55,76 грн, а в январе-2022 ее стоимость опустилась до 55,12 грн. Т.е. удешевление составило всего 64 коп.

Более того, цены на масло выросли даже по сравнению с прошлой неделей. Так, "Олейна" подорожала на 55 коп – с 57,21 грн/0,85 л до 57,76 грн/0,85 л. А "Щедрый дар" – на 29 коп., с 54,83 грн/0,87 л до 55,12 грн/0,87 л.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине будут дорожать говядина, свинина и мясо птицы. По прогнозу ученых Института аграрной экономики, в первом полугодии 2022 года сохранится тенденция роста цен как минимум на 15-20%.