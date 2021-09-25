За какими профессиями в IT будущее: названы самые перспективные направления

В сфере информационных технологий в список самых перспективных профессий попали IT-разработчик (97000 вакансий), IT-инженер (32000 вакансий), бизнес-аналитик (19000 вакансий), тестировщик (5000 вакансий), менеджер (1000 вакансий). При этом для того, чтобы получить новую специальность, достаточно пройти курсы.

"Обязательным будет и знание английского языка для работы и повышения квалификации. Найдите себе ментора, который сможет помочь вас направить и сфокусироваться в нужном направлении, дать обратную связь и подсказать, что еще можно/нужно выучить", – говорит продакт-менеджер сайта поиска работы Jooble Анна Дзегилевич.

Эксперт советует:

изучить и понять, какие есть направления в этой сфере. Посмотреть, какие основные обязанности, цели и вектор развития специализации;

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оценить в какой специальности еще могут потребоваться навыки, в которых вы сильны;

выбрать себе фундаментальные курсы, которые себя хорошо зарекомендовали на рынке, а также имеют много практики.

"Как только появляются фундаментальные знания, ищите, где можно практиковаться, чтобы можно было бы добавить в свое портфолио. Даже если вы выбрали не техническую специальность в IT-сфере, было бы неплохо изучить, что такое цикл разработки программного обеспечения и методологии", – посоветовала Дзегилевич.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине, по данным Госстата, средняя зарплата в июне выросла на 6% и достигла 14 313 грн (примерно 530 долларов). Такой показатель – наивысший за все годы независимости. Ранее стремительный рост зарплат наблюдался до 2013-го, но позже, в кризисные времена, пошел резкий спад.