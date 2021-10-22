Все украинцы будут подавать налоговую декларацию, разрабатывается законопроект, – Гетманцев

Законопроект о декларировании имущества украинцами, который разрабатывают в парламенте, нацелен на регулирование реальных доходов граждан с налогообложением. Он коснется только дорогостоящих покупок, сделанных уже после принятия закона, на уже имеющееся имущество будет действовать так называемая налоговая амнистия.

Об этом рассказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире ток-шоу "Право на владу". Он заметил, что пока четко не обозначено, какая именно цена покупки делает ее дорогостоящей, но предполагает, что речь идет о недвижимости, элитных авто и прочих предметах роскоши (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Этот проект предусматривает методы косвенного контроля, никаких преследований не будет. Он означает только право государства попросить у своих граждан показать декларацию и узнать, откуда у них деньги на то или иное приобретение. Если же обнаружится, что стоимость покупки превышает его доход во много раз, ему надо будет выплатить налог с этой разницы", – указал политик.

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Он указал, что таким образом парламент рассчитывает вывести из тени экономику, построенную на многолетнем негласном договоре, когда предприниматели платят зарплату в конвертах, а государство этого якобы не замечает ввиду коррупции по всей вертикали. Именно такие механизмы мотивации и права для гражданина добровольно заполнять декларации и есть стратегия по примеру большинства цивилизованных западных стран.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как в Украине на государственном уровне проводится борьба с уклонением от уплаты налогов и "конвертной" системой зарплат.