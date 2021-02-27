В "Укрзалізниці" пообещали новое меню для пассажиров с предложениями для детей

Исполняющий обязанности члена правления "Укрзалізниці" Александр Перцовский говорит, что поезда дальнего следования обеспечат ланч-боксами, а также введут детское меню.

Об этом он заявил в эфире Громадського радіо. "Мы сейчас расширяем линейку заказанных ланч-боксов, которая ранее была доступна только для "Интерсити" и на поезда дальнего следования. Летом верим, что это уже будет работать. Также добавляем туда детское меню", – анонсировал Перцовский.

Кроме того, в поездах будут устанавливать видеонаблюдение. Каждый выгон, который проходит капитальный ремонт, сразу же снабжается камерами. "То же касается вагонов, проходящих капитальное обновление. Там есть стандарт установки видео системы", – подчеркнул Перцовский.

Напомним, "Укрзалізниця" приостановила продажу билетов на поезда, следующие в Ивано-Франковскую область и обратно. Причиной этому стала вспышка в регионе COVID-19.

Такие меры будут действовать с 26 февраля по 12 марта. В УЗ рассказали, что они вместе с Министерством инфраструктуры разрабатывают механизм, чтобы пассажиры, которые ранее купили билеты в этих направлениях, могли безопасно добраться до мест назначения.

Как сообщал OBOZREVATEL: