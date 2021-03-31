В Украине выросли долги по зарплатам: сферы с наибольшими задолженностями

В Украине по состоянию на 1 марта сумма задолженности по зарплатам составила 3,214 млрд грн. Для сравнения, это на 8,1% больше, чем на начало февраля. Отметим, что основная часть суммы долгов приходилась на промышленность, профессиональную, научную и техническую деятельность.

Более половины долга образовано в Донецкой, Харьковской областях, а также в Киеве. Об этом сообщает reporter.com.

Сумма долга на предприятиях, которые прекратили подавать отчеты в течение 2019-2020 годов, на 1 марта 2021-го составила 165,8 млн грн. Детальнее ситуация с долгами в отдельных сферах выглядит следующим образом:

промышленность – 2,44 млрд грн;

профессиональная, научная и техническая деятельность – 259,23 млн грн;

транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность – 169,86 млн грн;

строительство – 80 млн грн;

сельское, лесное и рыбное хозяйство – 63,77 млн грн.

Напомним, во время заседания рабочей группы по вопросам обеспечения надлежащего финансирования судебной власти было согласовано решение о перераспределении финансов между органами и учреждениями судебной власти. Так, в Украине сотрудникам суда могут установить среднюю зарплату в размере 19 тыс. грн.

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