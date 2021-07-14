В Украине повысят выплаты пострадавшим участникам Революции Достоинства

В Украине пострадавшим участникам Революции Достоинства повысят размер ежемесячной государственной адресной помощи к пенсии. Граждане будут получать доплату в случае, когда размер пенсионной выплаты не достигает 210 процентов прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Речь идет о сумме в 3 893 гривни. Об этом свидетельствует проект постановления Кабинета министров "О дополнительной социальной защите отдельных категорий лиц", который был опубликован на "Правительственном портале".

До этого доплату можно было получить только, когда размер пенсионной выплаты не достигал 165 процентов прожиточного минимума или 3 059 гривен.

Также в Украине с 1 июля выросли пенсионные выплаты в связи с повышением прожиточного минимума. В частности, размер минимальной пенсии увеличился с 1769 до 1854 гривен.

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В связи с этим также выросли надбавки к пенсиям за сверхнормативный страховой стаж, ежемесячная государственная адресная помощь участникам и инвалидам войны, пенсии за особые заслуги.

Напомним, в Украине начнут проводить ежегодную индексацию пенсий. В этом году размер прибавки составит до 11%. Часть пенсионеров не получит ничего, другие же могут рассчитывать на прибавку в размере более 1 тыс. грн.

Также Кабинет министров планирует погасить 11 млрд гривен долга по пенсиям переселенцам с Донбасса. Соответствующий проект постановления правительства о порядке выплаты подготовил Пенсионный фонд Украины.

Документ касается лиц, которые отказались от справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица и постоянно проживают на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.