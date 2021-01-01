В Украине повысили налоги на квартиры: названа новая сумма

Александр Литвин Личные финансы 05:41, 1.01.2021 Обновлено: 09:46, 1.01.2021

В Украине 1 января 2021-го с 62,5 до 70,8 грн увеличили максимальный налог за каждый "лишний" квадрат недвижимости.

О том, как считают налог и что предлагают изменить, читайте в материале OBOZREVATEL.

Сколько заплатим в 2021-м

Лишней считается площадь дома от 120 квадратов и квартиры – от 60 квадратных метров. Платежки приходят за прошлый год. Так, в 2021-м нужно будет заплатить за 2020-й. Каждому владельцу "лишней" недвижимости придет квитанция (до 1 июля).

С момента вручения квитанции дают 60 дней для уплаты налога. Его размер зависит от населенного пункта. Местная власть имеет право устанавливать ставку, однако ее размер не может превышать 1,5% минимальной зарплаты. В 2020-м это 62,5 грн, а в 2021-м – 70,8 грн.

Налог на квартиры

Также местная власть может увеличить "норму". Например, брать налоги за квартиры площадью, которая превышает не 60, а 70 квадратных метров. Предположим, что местная власть установила максимальную ставку и минимальную норму по площади.

В 2020-м за квартиру 80 квадратов ("лишних" 20 кв.м) нужно было заплатить 1250 грн, а в 2021-м за эту же квартиру придется отдать уже 1416 грн.

Налог могут пересмотреть

В Верховной Раде еще не презентовали новые правила, однако глава профильного парламентского комитета Даниил Гетманцев уже рассказал OBOZREVATEL, что соответствующие предложения наработаны и обсуждаются.

Вместо того чтобы считать налог исходя из площади жилья, депутат предлагает учитывать только его стоимость. К примеру, по действующим правилам, в Киеве за квартиру в 70 квадратов стоимостью 1,2 млн грн нужно заплатить налог на недвижимости в размере 708,4 грн. А по новым правилам – 2400 грн. За такую же квартиру, но стоимостью 2 млн грн (к примеру, жилье находится в центре) по действующим правилам нужно заплатить те же 708,4 грн, а по новым правилам – 4 000 грн.

  • Ставка налога: до 0,02% от оценочной стоимости;

  • могут не платить: пенсионеры, ветераны, малолетние или недееспособные, если цена квартиры до 300 минималок (в городах-миллионниках) и до 100 минималок в городах с населением до 1 млн человек. Для домов – 600 минималок в крупных городах и 250 минималок – в городах с населением до млн человек.

"К примеру, у вас трехэтажный дом в предместье Киева, а мне от бабушки остался дом такого же метража в плохом месте. Мы будем платить одинаковый налог. А это неправильно. У нас есть база оценки недвижимости, дали время подготовить базу. Будут взимать налог исходя из стоимости жилья", – рассказал Гетманцев.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, физические-лица предприниматели, которые уже вышли на пенсию по возрасту, могут больше не платить за себя единый социальный взнос (ЕСВ).

Украинцы имеют право вернуть часть уплаченного подоходного налога (НДФЛ, 18% зарплаты). Если в прошлом году налогоплательщик платил за образование (свое или ребенка), выплачивал проценты по ипотеке, потратил деньги на лечение, платил за страховку (в том числе пенсионную).

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