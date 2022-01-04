В Дії появилась новая функция: украинцам будут сообщать о кредитах и проверках их истории

В приложении государственных услуг Дія появилась важная функция, которая сможет помочь украинцам уберечь средства от мошенников. Речь идет о push-уведомлениях о кредитах и проверке кредитной истории.

Об этом сообщил на своем канале в Telegram министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров. По словам главы ведомства, услугу не нужно отдельно настраивать – она уже работает для каждого пользователя приложения (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Теперь, если проверяется ваша кредитная история или открывается счет в банке, на смартфон приходит уведомление от Дії. Эта операция является обязательным шагом для оформления кредита. "Отныне, если мошенники будут пытаться взять кредит на ваши бумажные документы, вы будете получать в Дії push-уведомление", – рассказал чиновник.

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Нужно будет нажать на оповещение, перейти у Дію и в сообщении от приложения будет отображена информация "Запрос кредитной истории". В ней будет назван банк, в котором пытаются взять кредитные средства, и дата, когда была произведена операция.

Если это делали не вы, на этой странице можно перейти по ссылке, известить банк, заблокировать операцию и написать жалобу.

"Рекомендую не выключать эту услугу, которая работает по умолчанию в Дії. Это очень важно", – добавил Федоров.

Министр также подчеркнул, что пользоваться цифровым паспортом в Дії более безопасно, чем бумажным, поскольку большинство кредитных преступлений совершается именно с бумажными документами. Их легко отксерить и воспользоваться данными.

Отметим, приложение Дія в Украине было запущено в феврале 2020 года. Его создало Министерство цифровой трансформации. Сервис имеет около 50 государственных услуг. В частности, он позволяет сгенерировать паспорт, COVID-сертификат, зарегистрировать бизнес, получить тысячу гривен за вакцинацию, изменить прописку, уплатить штраф за нарушение ПДД или получить помощь при рождении ребенка. В Дії зарегистрировано уже более 11 миллионов пользователей. Имеет ли приложение слабые места и где в мире уже создали "государство в смартфоне", читайте в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 29 ноября в Дії запустили новые услуги. Среди прочего теперь там можно оформить получение пенсии или произвести ее перерасчет. Для этого нужно заполнить анкету, послать электронные копии документов и поставить электронную подпись.