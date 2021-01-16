Украинцы вместо пенсии могут получить материальную помощь: в Минсоце назвали суммы и условия

Украинцы, которые не имеют даже 15 лет стажа, пенсию не получат вовсе. Вместо этого они могут обратиться в органы соцзащиты и получить ежемесячное пособие.

Об этом рассказал советник министра соцполитики Николай Шамбир в эфире одного из телеканалов, передает пресс-службе ведомства. Размер пособия должен составлять не больше прожиточного минимума (сейчас это 1769 грн). Такую сумму получат только те, кто вовсе не имеет доходов. Остальные же могут рассчитывать, что государство доплатит к их доходу столько, сколько не хватает до прожиточного минимума.

"Если мы говорим, что такое пенсия, это страховой продукт. Некорректно говорить, что он может быть без достаточного количества стажа. Есть пенсия, а есть программы государственной поддержки. После 65 лет можно обратиться по выплате для малообеспеченных", – рассказал Шамбир.

Вовсе без пенсий, как и прежде, останутся украинцы, у которых нет 15 лет стажа. Это минимальное требование. А вот "порог" для 63 и 60 лет увеличили.

Итак, если вам в этом году исполнится 60 лет и у вас будет:

меньше 15 лет стажа. Пенсию по возрасту вы вообще не получите. Единственный выход: докупить стаж, иначе в лучшем случае государство может выдать пособие для малоимущего;

от 15 до 18 лет стажа. Пенсию можно будет получить только через пять лет, когда вы достигнете своего 65-летия;

если есть от 18 до 28 лет стажа. На выплату можно рассчитывать только в 2024-м, когда вам исполнится 63 года;

если есть от 28 лет стажа. В таком случае можно рассчитывать на пенсию в 60 лет. Кстати, требования по стажу, которые описаны выше, ежегодно, до 2027-го, будут увеличиваться на 12 месяцев.

Как уже писал OBOZREVATEL, повышение пенсий в марте должно составить около 11%. К примеру, при пенсии в 3,5 тыс. грн размер прибавки может составить около 385 грн. При переносе решения с марта, например, на декабрь украинцы потеряют 3,4 тыс. грн.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.