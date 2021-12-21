Украинцы уже потратили более 130 млн гривен по программе еПоддержка, – Шмигаль

Уже 4 миллиона вакцинированных украинцев зарегистрировались в президентской программе "єПідтримка" на получение тысячи гривен. Они потратили 134 миллиона гривен.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в понедельник, 20 декабря в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV. Глава правительства рассказал, на какие сферы были потрачены средства (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По его словам, чаще всего украинцы покупали книги, билеты в кинотеатры. Также их тратили на поездки поездами.

Шмыгаль подчеркнул, что это уже вторая программа помощи бизнесу в этом году, пострадавшему от карантинных ограничений.

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Напомним, что на программу планировали выделить 8 миллиардов гривен.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что власти выплатой по тысяче гривен хотят стимулировать экономику потребления, поскольку сфера развлечений больше всего страдает от карантинных ограничений.

Как сообщал OBOZREVATEL, тысячу гривен можно использовать при покупке билетов в кинотеатр, музей, концерт, на поезда внутреннего сообщения, литературы, а также абонементов в фитнес-центры.