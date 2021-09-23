Украинцам массово продают фальсификат масла: остановили десятки компаний, а Nestlе утилизировала продукцию

Специалисты Госпотребслужбы с начала 2021-го обнаружили 198 нарушений, связанных с продажей фальсифицированного масла. В результате убрали из прилавков 556 кг масла, а изъяли (в том числе из складов) – 2,4 тонны. Чиновники приостановили работу 43 компаний (операторов рынка). Также отличилась "Нестле-Украина" (продают продукцию под брендом Nestlé SA) – они сами признали, что в их детских кашах завышенное содержание кадмия и в течение января-февраля изъяли свой товар из оборота.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Госпотребслужбы. Масло – один из самых популярных среди фальсификаторов продуктов. "Сливочное масло является продуктом, который едва ли не чаще всего подделывается недобросовестными производителями", – пояснила глава ведомства Владислава Магалецкая.

Это подтверждается и результатами проверок. К примеру, специалисты изъяли 871 образец на проверку, оказалось, что в 45 случаях использовали растительные жиры. А это категорически запрещено: масло должно полностью состоять из молочных жиров, иначе такая продукция может вызывать проблемы со здоровьем.

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"Есть случай добровольного изъятия из продажи партий продукции на основе рисовой муки под брендом Nestlé SA, которая имела несоответствие – повышенное содержание кадмия для стандартов детского питания", – добавили в Госпотребслужбе.

OBOZREVATEL подробно писал о том, как должно выглядеть настоящее масло и какие фирмы чаще всего фальсифицируют продукцию.

Ранее раскрыли нелегальное производства масла. Физлицо-предприниматель Ольга Викторовна Матвиенко производила тонны продукции, в которой вовсе не обнаружили молочные жиры (по правилам масло должно полностью состоять из молочных жиров).