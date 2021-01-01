Украинским военным повысили разовую выплату до 22,7 тыс. грн: кому заплатят

В Украине с 1 января 2021 года в связи с пересчетом прожиточного минимума повысили разовую выплату, на которую имеют права военные при первом подписании контракта с Вооруженными силами.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины. В ведомстве отмечают: если военный уволился и снова вернулся на службу, второй раз единоразовую выплату давать не будут.

Размер разовой выплаты:

рядовые – 18 160 грн (было 16 816 грн);

сержанты и старшины – 20 430 грн (было 18 918 грн);

офицеры – 22 700 грн (было 21 020 грн).

На деньги имеют право, кого приняли на:

должности рядового состава сроком на 3 года;

должности сержантского и старшинского состава сроком на 3 года и более;

военную службу по контракту лиц офицерского состава на 1 год и более;

украинцы, подписавшие контракт сроком на 5 лет и более после окончания высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений высших учебных заведений.

"Выплата единовременного денежного пособия осуществляется по рапорту военнослужащего после вступления в силу первого контракта, назначения на должность и вступления в исполнение обязанностей по должности на основании приказа командира части, а не военкоматом во время призыва на военную службу", – сообщают в министерстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров на 100 тысяч гривен увеличил предельный размер компенсации на протезы для военнослужащих, принимавших участие в войне на Донбассе. В частности, был увеличен предельный размер компенсации по части механизма протеза до 440 тыс. грн – почти на 100 тыс грн больше, чем сейчас. 9 млн грн выделили для семей лиц, погибших в зоне ООС, и лицам, получившим инвалидность при исполнении боевых задач на Донбассе.