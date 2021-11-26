У украинки отберут помощь на ребенка в сумме 93 тыс. грн

В Хмельницкой области суд обязал безработную женщину вернуть государству 92,789 тыс. грн, которые она получила в качестве помощи на ребенка. Было установлено, что она завладела ими обманным путем.

Согласно приговору Летичевского районного суда, чтобы завладеть государственными средствами, женщина записала по своей фамилии родившегося в 2011 году ребенка. Таким образом она начала получать помощь в качестве матери-одиночки.

При этом женщина имела мужа, с которым проживала в гражданском браке. "Согласно законодательству, женщина, имеющая детей от лица, с которым она не состоит в зарегистрированном браке, но с которым ведет совместное хозяйство, вместе проживает и воспитывает детей, права на получение пособия, установленного на детей одиноким матерям, не имеет", – указано в приговоре суда.

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В качестве наказания суд определил женщине 1 год и 6 месяцев лишения свободы с годовым испытательным сроком – согласно ч.1 и 2 ст. 190 УК Украины (мошенничество). Кроме того, женщина должна вернуть государству незаконно полученные деньги.

У жителя Закарпатья (по информации "Суспільного" – безработного) таможня отобрала элитный Maserati. Его стоимость составляет более 600 тыс. грн и он был куплен по поддельным документам.

Изъяли автомобиль вечером 24 ноября на внутреннем таможенном посту "Виноградов". Об этом сообщает пресс-служба таможни Закарпатской области.

Там отмечают: закарпатец ввозил машину в Украину в режиме "импорта". Согласно имеющемуся у него договору купли-продажи, спорткар был приобретен им у гражданина Украины, а сам документ был заключен в чешском городе Карлове Вары и удостоверенный тамошним нотариусом.

"При детальном изучении документов у инспекторов возникли сомнения в их подлинности. Для подтверждения или опровержения факта легализации данного договора должностные лица управления борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил Закарпатской таможни направили письмо к указанному нотариусу. Последний ответил, что не удостоверял сделку купли-продажи. То есть, договор оказался подделкой", – сообщает закарпатская таможня.

В отношении перемещавшего через границу автомобиль закарпатца составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч.1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины. Эта статья предусматривает наказание в виде штрафа в 100% от стоимости незаконно ввозимого товара.

Сам автомобиль изъят на штрафплощадку. Дело направят в суд.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что у жителя Николаева отобрали автомобиль в счет погашения долга за отопление. Он должен был выплатить около 14 тыс. грн.