Стоимость блинов в Украине взлетела в 4 раза: опубликованы данные

В Украине стоимость блинов за десять лет выросла в четыре раза. Еще в 2012-м за 13,5 грн можно было приготовить 20 блинов, а сейчас всего пять.

Об этом говорится в расчетах издания "Слово и дело". Они посчитали, сколько нужно потратить на 500 мл молока, 3 яйца, 320 граммов муки, столовую ложку сахара, столовую ложку подсолнечного масла, 30 граммов сливочного масла, стакан сметаны. В 2012 году, чтобы испечь 20 блинов нужно было потратить 13,5 грн (один блин стоил около 70 копеек). В 2013 году цена блинов немного снизилась – до 13,2 грн.

В последующие годы стоимость 20 блинов только росла разными темпами: 2014 – 14,32 грн (+ 8,5%), в 2015 – 18,84 грн (+ 31,6%), 2016 – 23,2 грн (23, 1%) 2017 – 31,82 грн (+ 37,2%), 2018 – 38,94 грн (+ 22,4%), 2019 – 41,41 грн (+ 6,3%), в 2020 году – 47, 7 грн (+ 0,7%).

Приготовление 20 блинов в 2021-м году будет стоить украинцам 53,26 грн (+ 27,7%). Самыми дорогими ингредиентами все 10 лет были молоко и сметана, самым дешевым – мука. А по сравнению с прошлым годом в 2021-м выросла цена всех составляющих для блинов.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине всего за неделю стоимость подсолнечного масла в розничных сетях выросла на 10 грн за 850 мл. В некоторых магазинах стоимость бутылки достигает более 60 грн, в то время как еще неделю назад цены колебались около 37 грн.