Сотни тысяч прибыли в день: в Украине "накрыли" подпольное производство сигарет

Во Львовской области разоблачено масштабное подпольное производство табачных изделий. Его организаторы ежесуточно производили 35 тыс. пачек сигарет, получая прибыль в 365 тыс. грн. Изготовленную продукцию они сбывали в страны ЕС, маскируя ее под сигареты европейских производителей.

Оперативники и следователи прекратили деятельность подпольных цехов и изъяли оборудование и сигареты на 33 млн грн, сообщает Нацполиция. В частности, речь идет о:

почти 337 тыс. пачках сигарет;

130 кг табака;

369 ящиках с фильтрами для сигарет;

22 паллетах с тарой для блоков и пачек сигарет;

4 паллетах сигаретной бумаги;

линии для производства сигарет;

оборудовании для сушки и измельчения табака;

"черновых" записях.

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Производились подпольные сигареты во Львовском районе. Хранились же – вместе с материалами для изготовления – в самом городе. По предварительным данным, все помещения были арендованы на подставных лиц.

Каждое помещение было обустроено дизельной подстанцией. Сделано это было для маскировки потребления значительного количества электроэнергии и бесперебойной работы промышленной линии.

"На производстве работали наемные лица, преимущественно жители разных населенных пунктов Львовской области, вахтенным методом, а производственный процесс был организован посменно. В дальнейшем готовая продукция сбывалась в страны Евросоюза под видом торговых марок известных производителей", – рассказали в Нацполиции.

В текущее время ведется следствие. Дело открыто по ст. 204 УК Украины – незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет. с конфискацией и уничтожением:

незаконно производимых или приобретенных товаров;

орудий производства;

сырья для их изготовления.

Один из последних громких случаев контрабанды табака в ЕС был зафиксирован 16 октября 2021 года. Тогда венгерские правоохранители задержали партию контрабандных сигарет украинского производства. Их пытались провезти через границу под видом упаковок с солью.

Получателем контрабанды значилась польская компания Crystal Invest с украинскими владельцами. Ее основал сын экс-замминистра транспорта и связи Владимира Бадагова – Вячеслав Бадагов, о чем сама компания сообщает на своем сайте и в профилях в социальных сетях.

Также известна марка незаконно замаскированных под соль сигарет – Marvel. Их производитель – Винниковская табачная фабрика во Львовской области. Производство расположено на мощностях бывшей "Львовской табачной фабрики" (сейчас такого юрлица, по данным YouControl, уже не существует).

Предприятие контролирует одиозный бизнесмен и депутат облсовета Григорий Козловский, которого СМИ уже не раз обвиняли в причастности к контрабанде, хоть он и утверждал, что работает исключительно по закону. Торговым домом Marvel владеет еще один львовский депутат (на этот раз из горсовета) – Алексей Ризник, руководитель в этой компании – опять же Козловский.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине в 2022 году каждая пачка сигарет подорожает как минимум на 8 грн. Это произойдет уже с января из-за повышения акциза на 20%.