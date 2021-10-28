Сообщали о долгах за коммуналку. Украинские мошенники обманули почти 40 тысяч поляков

В Польше задержали двух украинцев, которые вымогали или пытались вымогать деньги у почти 38 тыс. человек. Делали это злоумышленники под предлогом оплатить долги за коммунальные услуги. Сумма убытков составляет десятки тысяч злотых.

Отмечается, что аферисты просили небольшие суммы, что изначально вообще не вызывали подозрений. Они отправляли SMS случайно выбранным людям с поддельной ссылкой, перенаправляющей на страницу, где нужно предоставить данные для входа в мобильный банкинг, пишет tvn24.

В сообщениях говорилось якобы о необходимости погасить задолженность. Некоторые из потерпевших, увидев небольшую сумму к оплате, переходили по ссылке и вводили свои данные. Таким образом злоумышленники получали данные жертв.

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Общая сумма определенных убытков составляет десятки тысяч злотых, но это неполные цифры. В ходе обысков польские правоохранительные органы нашли 11 мобильных телефонов, роутер, SIM-карты и деньги. Суд постановил, что мошенников поместят в следственный изолятор сроком на 3 месяца.

Отметим, в Украине также активизировались мошенники, они представляются врачами и обманывают граждан. Одной из пострадавших стала 81-летняя жительница поселки Антонины (Хмельницкая область). Аферисты позвонили ей и сказали, что нужны деньги на операцию внука, который якобы попал в ДТП. Мошенники приехали и забрали деньги.

В ходе телефонного разговора жительница поселка раскрыла адрес проживания. Аферисты приехали, а женщина отдала им $2 тыс.

Существует и множество других схем обмана. К примеру, в Киевской области граждане заказали дрова и сразу же оплатили товар. В итоге остались без денег и без дров. Объявление мошенников нашли в Интернете, а в целом за товар отдали 4200 грн.

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