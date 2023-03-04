Сколько денег предоставляет государство украинским ВПЛ: в Минсоцполитики озвучили суммы

В феврале государство выплатило украинским ВПЛ (внутренне перемещенным лицам) 6,3 млрд грн. Выделение этих средств сейчас стоит на контроле Министерства социальной политики Украины.

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Об этом заявили 3 марта в Минсоцполитики. Отмечается, что отдельные граждане из числа ВПЛ могли получать выплаты на проживание с задержкой во времени.

"Обращаем внимание на ключевые причины, по которым могли происходить задержки с выплатами на проживание. Осуществлялась дополнительная верификация и уточнение данных о выплатах для ВПЛ, которые в прошлом году находились в старых информационных системах. С конца 2022 года выплаты для ВПЛ начисляются и выплачиваются централизованно, через Единую информационную систему социальной сферы (ЕИССС)", – добавили в министерстве.

В Минсоцполитики подчеркивают: если в ВПЛ задержка с выплатой на проживание, следует обратиться в орган соцзащиты по месту нахождения на учете, чтобы уполномоченный орган мог проверить правильность внесения данных и исправить ошибку. Узнать контакты можно здесь.

В случае, если вопрос не удалось решить или не предоставили информацию и дальнейший алгоритм действий, следует в Национальную социальную сервисную службу Украины. Это можно сделать с помощью письма или по номеру – (044) 289 8789.

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