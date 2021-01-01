Сколько будут зарабатывать медики в Украине: оклады пересчитают в два этапа

В Украине зарплаты врачей повысят двумя этапами: первый запланирован на январь 2021-го, а второй – только на декабрь. В результате оклад хирурга первой квалификации составит всего 7001 грн.

Об этом говорится в разработанном плане повышения тарифных разрядов, который есть в распоряжении OBOZREVATEL. Минимальный тарифный разряд для бюджетника сейчас составляет 2225 грн. Кабмин предлагает уже с 1 января 2021-го повысить его до 2670 грн, а с 1 декабря – до 2893 грн. Медсестра имеет девятый тарифный разряд (он составляет 1,73 первого разряда).

Таким образом:

с января оклад увеличится с 3 849 до 4 619 грн;

с декабря увеличится до 5 004.

В таком случае общее повышение составит 30%. Но при этом сама медсестра такой рост может на себе и не ощутить, так как "чистый" оклад меньше минималки и его дотягивают до уровня минимальной зарплаты.

Врач -хирург первой квалификации может рассчитывать на 13 разряд. Это 2,27 первого разряда. Таким образом:

с января оклад увеличится с 5385 до 6461 грн;

с декабря оклад увеличится до 7001 грн.

Как хотят повысить оклады Кабмин

Фактически рост действительно будет в размере 30%, однако фактически размер оклада останется на крайне низком уровне.

Здесь важно отметить, что врачи помимо оклада также получают ряд надбавок, кроме того, на уровне больницы подписывают коллективный договор, в котором могут быть указаны отдельные условия труда. В целом же, даже с учетом возможного 30% повышения, квалифицированный хирург со всеми надбавки официально будет получать около 13 вместо 9 тысяч гривен.

Отметим, в то время как украинские врачи вынуждены работать с официальной зарплатой в 6-8 тыс. грн, в Польше и других соседних странах после начала пандемии начали существенно повышать уровень оплаты труда для медицинских сотрудников. К примеру, в Польше врач может зарабатывать 200-300 тыс. грн.

Кроме того, поляки начали принимать украинских медиков на работу без подтверждения диплома. Единственное, что нужно сделать: сдать небольшой экзамен и владеть польским языком.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL: