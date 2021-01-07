Работать, пока позволяет организм, и откладывать: в "Слуге" рассказали о будущем украинцев на пенсии
Украинцам, чтобы подготовиться к пенсии, нужно работать до тех пор, пока позволяет организм и откладывать.
Об этом в интервью изданию "Гордон" заявила глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова. "Готовиться работать максимально долго, пока позволяет организм, чтобы была заработная плата, которая обеспечивает к пенсии дополнительный доход и стараться накапливать. Сколько возможно, столько и откладывать на старость", – сказала политик.
Обычно пенсионный возраст в Европе 65–67 лет, добавляет депутат. Чтобы раньше выйти на пенсию, нужно накопить существенную сумму.
"Европейские цели в пенсионной реформе – добровольный, а не обязательный выбор возраста для выхода на пенсию, право работать так долго, сколько человек может и хочет, и возможность постепенного выхода на пенсию", – говорит Третьякова.
При этом сохраняется возможность деятельности на пенсии, например, работа в гражданских институциях. Некоторые страны предлагают людям пенсионного и предпенсионного возраста выполнять муниципальные работы. К примеру, в Германии пожилые женщины выписывают штрафы за неправильную парковку.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Украине пенсии с 2021 будут ежегодно индексировать 1 марта, а отдельные категории граждан получат компенсационные выплаты.
Так, после выхода на пенсию украинцы будут получать по две выплаты, а из своих зарплат будут платить дополнительный взнос. Такое нововведение должны разработать до конца 2020 года.
Если человек имеет не менее 15 лет страхового стажа, но его недостаточно для выхода на пенсию, то он имеет право на временную социальную помощь от государства.
В Украине планируют объединить солидарную и накопительную пенсионные системы и введут дополнительный взнос для работника.