Работать, пока позволяет организм, и откладывать: в "Слуге" рассказали о будущем украинцев на пенсии

Украинцам, чтобы подготовиться к пенсии, нужно работать до тех пор, пока позволяет организм и откладывать.

Об этом в интервью изданию "Гордон" заявила глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова. "Готовиться работать максимально долго, пока позволяет организм, чтобы была заработная плата, которая обеспечивает к пенсии дополнительный доход и стараться накапливать. Сколько возможно, столько и откладывать на старость", – сказала политик.

Обычно пенсионный возраст в Европе 65–67 лет, добавляет депутат. Чтобы раньше выйти на пенсию, нужно накопить существенную сумму.

"Европейские цели в пенсионной реформе – добровольный, а не обязательный выбор возраста для выхода на пенсию, право работать так долго, сколько человек может и хочет, и возможность постепенного выхода на пенсию", – говорит Третьякова.

При этом сохраняется возможность деятельности на пенсии, например, работа в гражданских институциях. Некоторые страны предлагают людям пенсионного и предпенсионного возраста выполнять муниципальные работы. К примеру, в Германии пожилые женщины выписывают штрафы за неправильную парковку.

Как сообщал OBOZREVATEL: