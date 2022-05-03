ПриватБанк закрывает кредитные каникулы: обязательные платежи вернут

Крупнейший государственный ПриватБанк с 1 июня вернет обязательный платеж по всем кредитам. Таким образом, кредитные каникулы для клиентов банка закончатся.

До этой даты банк начислял только проценты по кредиту, но не требовал внесения обязательного платежа. Ставка при этом была снижена с 3,4% до 1,7% за март и апрель, сообщили в ПриватБанке.

"До 1 июня в ПриватБанке действуют кредитные каникулы. Это льготные условия договора, когда клиенты могут не вносить обязательный ежемесячный платеж. Банк за это не будет штрафовать, а будет списывать только процент за использование кредитных средств... С июня обязательный платеж вернется. А об условиях использования средств в июне мы уведомим отдельно.", – напомнили в банке.

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Также с 1 мая ПриватБанк списал средства со всех счетов "Бонус+" и направил их на нужды армии. Программа теперь закрыта. Она предусматривала накопление виртуальных бонусов за покупки в торговых сетях-партнерах банка.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в "Приват24" появились карточки Payoneer. Пользоваться карточками системы теперь можно в мобильном приложении "Привата" или в веб-версии онлайн-банкинга.

Payoneer часто пользуются фрилансеры, которые работают с иностранными заказчиками, а также продавцы с крупных онлайн-площадок, например, Amazon. Фактически Payoneer позволяет получить деньги и либо вывести их на счет или карту любого украинского банка, либо рассчитываться с помощью самой карты Payoneer.