ПриватБанк предлагает полгода бесплатной музыки: как получить подарок

ПриватБанк дарит доступ к 70 миллионам треков от Apple Music своим клиентам. OBOZREVATEL разобрался, как получить бесплатную подписку.

В Украине появилась возможность воспользоваться доступом к Apple Music бесплатно. Государственный ПриватБанк в партнерстве с компаниями Apple и Visa запустили акцию, позволяющую получить до шести месяцев свободного доступа к одному из топовых международных стриминговых сервисов.

Стандартная индивидуальная подписка на Apple Music в Украине стоит $4,99 в месяц. Формат подписки удобен тем, что включает в себя всю музыку на сервисе и позволяет забыть о необходимости покупать треки или альбомы по отдельности.

Теперь же, благодаря акции от ПриватБанка, как новые, так и действующие подписчики сервиса могут получить еще один бонус от использования Apple Music ‒ бесплатный доступ к индивидуальной подписке на срок от трех месяцев до полугода.

Как получить бесплатный доступ к Apple Music

Чтобы стать участником акции и слушать музыку бесплатно, сначала нужно зарегистрироваться по ссылке. Затем ‒ бесплатно перевыпустить любую свою карту в Приват24 на Digital-карту Visa.

Пошаговая инструкция:

Авторизуйтесь в Приват24. Выберите карту для перевыпуска ‒ кредитную ("Универсальная") или дебетовую ("Карта для выплат"). В правом верхнем углу экрана сначала нажмите на значок шестеренки, затем на пункты "Перевыпустить карту" и "Digital-карта". Выберите платежную систему Visa и нажмите "Продолжить".

Ваша новая карта появится в "Кошельке" в течение 10 минут.

Что вы получите в результате

6 месяцев бесплатного Apple Music новым пользователям музыкального сервиса.

3 месяца бесплатного Apple Music клиентам, которые ранее уже пользовались сервисом, но сейчас не имеют подписки.

3 месяца бесплатного пользования Apple Music клиентам, имеющим подписку на Apple Music.

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То есть даже если вы уже пользуетесь Apple Music, все равно получаете подписку в подарок от ПриватБанка. Клиенты, которые выполнили все условия акции, получат в приложении Приват24 сообщение с формой, которое позволит активировать бесплатную подписку на Apple Music в течение недели.

Напомним, что кроссплатформенный сервис Apple Music позволяет слушать музыку не только на гаджетах компании Apple, но и на других платформах: Android, Windows, Sonos, различных версиях смарт-ТВ и в веб-версии.

С Apple Music можно не только прослушивать любимые треки, но и расширять свои музыкальные горизонты. "Умные" алгоритмы сервиса и команда музыкальных редакторов анализируют ваши предпочтения, рекомендуя музыку по вкусу. Тем, кто всегда идет в ногу со временем, сервис предлагает ТОП-100 самых популярных треков в мире и в Украине, подборки хитов, новинки и подкасты. В сервисе можно изучать тексты любимых песен, определять понравившийся трек и исполнителя по небольшому фрагменту произведения.

Записи в Apple Music можно прослушивать офлайн, если у вас нет доступа к интернету ‒ для этого достаточно предварительно их сохранить. Все треки в Apple Music транслируются с битрейтом 256 кбит/с в формате AAC. Apple Music включает моделируемую радиостанцию Beats 1, блог-платформу Connect, которая позволяет музыкантам размещать в ней свои фото, заметки, видео и музыку.