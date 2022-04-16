Санкции Евросоюза против России ударили по многим сферам бизнеса. Теперь ограничения коснулись и пекарен, в результате чего стоимость хлебобулочных изделий может значительно вырасти в цене. Дело в том, что около 90% всех пекарен на территории страны-террориста работает на европейском оборудовании. А ввоз последнего был запрещен блоком еще на прошлой неделе.

Запасов комплектующих и расходных материалов для оборудования у крупных производителей хватит лишь на несколько месяцев. В дальнейшем возможны перебои в работе производственных линий, пишет "Коммерсантъ".

Российские эксперты говорят, что комплектующие все же попадут в страну за счет параллельного импорта, но это в любом случае приведет к росту себестоимости продуктов. Участники рынка уже начали искать альтернативы в Китае и Турции.

Видео дня

Ранее сообщалось, что индекс потребительских цен в России за первые три месяца 2022 года вырос на 9,99%. Одним из продуктов-рекордсменов по взлету стоимости является сахар – 53%.

Еще больше подорожал лук – на 63%, а также капуста – 85%, свидетельствуют данные Росстата. Также на территории страны-террориста выросла стоимость моркови – на 53%, пишет Мeduza. Кроме того, значительно подорожали такие продукты и товары:

прокладки – 24%;

подгузники – 20%;

порошок – 20%;

соль – 18%;

мыло – 17%;

лекарства – 15-20%;

маргарин – 14%;

свекла – 8,5%.

Отметим, годовая инфляция по состоянию на 1 апреля ускорилась примерно до 16,6% (в годовом разрезе). Подорожание началось после того, как страны Запада ввели санкции против РФ из-за войны в Украине. По прогнозам многих специалистов, в будущем цены вырастут еще больше.

Как писал ранее OBOZREVATEL, продажи водки и другого алкоголя в России выросли из-за высокого уровня переживаний, которое испытывает местное население. Прежде всего они связаны с отсутствием работы.