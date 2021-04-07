Почти 4 тыс. зарплат Зеленского: на что хватит денег, найденных у брата судьи Вовка

Найденных денег у адвоката, которого подозревают в получении взятки якобы для главы Окружного административного суда Павла Вовка, и его брата хватило бы на 3700 месячных зарплат президента Владимира Зеленского.

Как подсчитал OBOZREVATEL, средств также хватило бы на 1 573 557 вакцин AstraZeneca. Кроме того, сумма равна 44 059 средним пенсиям в Украине.

На что хватит денег, найденных во время обыска брата судьи Вовка OBOZREVATEL

Отметим, что при обыске нашли большую сумму наличных денег – более $3,7 млн, 840 тысяч евро, 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей. Интересно, что указанная сумма равняется 564 месячным зарплатам главы ОАСК Вовка.

При этом, по месту обнаружения предмета неправомерной выгоды детективы НАБУ также нашли предметы, внешне похожие на антиквариат, документы на имя председателя ОАСК и его близкого родственника.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова 7 апреля подписала уведомление о подозрении Юрию Зонтову и другому адвокату, которых накануне задержали при попытке получить взятку. Инцидент она назвала "новым резонансным событием".

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