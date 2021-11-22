В Украине очень много свободных ниш для старта бизнеса. И даже не просто свободных. а никем не занятых, о которых вообще никто не знает. Привожу 5 аргументов, почему Украина крайне потенциальный рынок для создания успешного бизнеса.

Тренды приходят позже

Очень многие технологии и тренды долетают в Украину с опозданием в 2-3 года, а иногда и позже. Люди, которые ловят тенденции в Азии и в Америке и привозят их сюда, фактически ничего нового не придумывают. Они, используя технологии, открывают новые ниши и зарабатывают деньги.

Например, та же фибра - технология производства полипропиленов. Фибру изначально придумали использовать американцы, когда во время Второй мировой войны при строительстве оборонительных бетонных доков возник резкий дефицит арматуры. Экспериментальным путем пытались заменить ее на что-то другое и полипропилен показал хорошие результаты. Эта технология прижилась в Америке и в начале 70-80-х годах активно использоваться. Чуть позже тренд подхватила Азия, и только к 2000-ым технология докатилась до Украины. За исключением одного крупного производителя - рынок был абсолютно свободный. Мы толком не могли его проанализировать, потому что его фактически не было, основной объем товара импортировался.

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Год назад услышал идею про кукурузные стаканчики и посчитал, что это скорее всего авантюра. Сейчас эко-тема вышла на новый виток и эта идея уже не кажется мне нежизнеспособной.

Нащупав тренд можно открывать новые ниши. Опытные предприниматели ездят на различные выставки, международные форумы и ловят тренды, а не придумывают велосипед. Здесь по факту они учат ездить на велосипеде, который уже где-то придумали, просто надо вовремя его найти.

2. Дешевый вход в бизнес

Например, в Европе тебе нужно минимум 150-300 тыс евро, чтобы более-менее стартовать, и таких сфер не так уж много. Обычно эта цифра в десятки раз больше. В Украине же такой капитал - это внушительные деньги, за которые можно раскрутить серьезный бизнес.

В Украине тебе нужен сравнительно небольшой объем денег для старта и есть намного больше попыток.

Плюс, бюрократический путь для открытия бизнеса в Украине гораздо короче, а получение разрешений и согласований разных служб будет стоит в разы меньше, чем зарубежом.

3. Нестабильность дает преимущества

Да, как не парадоксально - сейчас это преимущество для украинских предпринимателей. В силу шаткости экономической ситуации и политической нестабильности очень многие бояться заходить в Украину. Нет действительно больших игроков: европейские, американские и азиатские компании боятся инвестировать в Украину, так как считают ее страной, опасной для инвестиций.

По-настоящему большие "киты", поглощающие малый и средний бизнес во всем мире, здесь не сосредоточены. Это корпорации с миллиардами долларов, которые могут скупить всех местных лидеров рынка за 5 лет.

Сейчас принимаются законы, чтобы сделать инвестиционный фон более привлекательным и бизнес более прозрачным, но продвигается это все довольно медленно, и сколько займет этот процесс неизвестно. И пока процесс не закончен, у украинских предпринимателей фактически развязаны руки. Они живут в этой стране и обладают преимуществом в понимании менталитета, людей и ситуаций на интуитивном уровне (что тяжело понять и объяснить иностранцам). И пока мировые корпорации опасаются сюда заходить и их место никем не занято, у амбициозных ребят есть все ресурсы для этого.

4. Конкуренция ниже

В отличие от западного мира, с его многовековыми традициями, семейными бизнесами и давно распределенными сферами влияния, Украина - чистый лист, чьи предпринимательские традиции формируются прямо сейчас. В Украине ты можешь зайти в бизнес со скромным бюджетом и уже через год выйти в операционный плюс. Потому что плотность конкурентов не такая большая, а в некоторых нишах и подавно "голубой океан" возможностей.

Украина - не тот случай, когда вы выходите на какой-то рынок, а у вас уже 20 тысяч конкурентов или компании с 100-летней историей качества и бренда

В то же время в Украине зачастую действует правило: у кого хорошее качество и меньше цена, с тем и работаем. Эта конкурентная среда не дает расслабиться и сохранять статус-кво даже большим игрокам, а молодым амбициозными компаниями дает возможность запартнериться с крупными предприятиями и лидерами рынка.

5. Менталитет

Украинские предприниматели легкие на подъем, это факт. "Давайте делать, а там посмотрим!" - практически девиз украинского бизнеса. Но в этом наше преимущество: появилась целая прослойка образованных, молодых, энергичных людей, которые настроены на коммуникацию, на развитие, на рост и готовы формироваться в команды. Это отличает нас от иностранных бизнес-партнеров, предпочитающих дистанцию и взвешенные решения.

Как следствие, в Украине есть ряд сервисов не имеющих аналогов в мире или значительно обгоняющих конкурентов. Особенно это касается креативной, банковской и IT сфер.

В Украине только зарождаются предпринимательские традиции: прошло только 30 лет с момента выхода из страны, в которой за это сажали в тюрьму. Раньше не было знаний, не было понимания, не было кругозора. Но открытие границ и Интернет разрушили сдерживающие барьеры и наконец-то сформировался пласт людей без ограниченного мышления и социальных штампов. Проактивные и амбициозные. И пора наконец-то воспользоваться этими возможностями, которые всегда у нас были.