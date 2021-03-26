Пенсии в Украине пересчитали автоматически: в ПФУ назвали суммы

Украинцам, которые выполнили требования по стажу (для мужчин 35 лет, для женщин – 30), автоматически получили пересчитанные пенсии, размер которых не меньше 2200 грн.

Об этом рассказала заместитель главы Главного управления Пенсионного фонда Украины Елена Бойко. Как говорится на официальном странице ПФУ в Facebook, перерасчет состоялся без личного обращения граждан в органы Пенсионного фонда.

Страница ПФУ в Facebook

"Для граждан, которые получают пенсию в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и имеющим страховой стаж 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин размер пенсионной выплаты не может быть ниже 2200 грн", – говорится в сообщении.

К слову, украинцам с 1 июля проведут очередную индексацию пенсий. Это связано с пересмотром прожиточного минимума. Увеличится минимальная (на 85 грн) и максимальная (850 грн) пенсии.

Как уже писал OBOZREVATEL, при пенсии в 3,5 тыс. грн размер прибавки может составить около 385 грн. При переносе решения с марта, например, на декабрь украинцы потеряют 3,4 тыс. грн.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.