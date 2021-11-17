ООН рассказала Илону Маску, как собирается потратить его 6 млрд долларов

ООН детально расписала, как планирует потратить 6,6 млрд долларов, необходимых для глобальной борьбы с голодом. Это стало ответом богатейшему человеку в мире Илону Маску, ранее заявившему, что готов дать организации эту сумму – но только при условии полной финансовой прозрачности Всемирной продовольственной программы.

"Проблема голода является неотложной, беспрецедентной, но кризиса можно избежать. Илон Маск, Вы просили четкий план и смету. Вот они" – написал у себя в Twitter директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли и прикрепил ссылку на детально расписанный план по борьбе с глобальными голодом.

Необходимые для борьбы с голодом 6,6 млрд долларов ООН собирается тратить в 4 направлениях. Речь идет о:

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собственно продуктах питания и их транспортировке в страны, сталкивающиеся с голодом, складирование и доставке нуждающимся – на этого ООН необходимо 3,5 млрд долларов;

наличных и продовольственных ваучерах (включая комиссию за транзакции) в местах, где могут функционировать рынки. Это должно позволить нуждающимся купить еду по своему выбору – 2 млрд долларов;

разработке, расширение масштабов и управление реализацией программ для миллионов тонн дополнительных продуктов питания и денежных переводов в каждой конкретной стране, сталкивающейся с голодом. Контролировать распределение продовольствия будут сотрудники специально созданных офисов – 700 млн долларов;

глобальном и региональном управлении операциями, администрировании и подотчетности – 400 млн долларов.

По информации Всемирной продовольственной программы, 42 млн человек в 43 странах мира голодают. Чтобы их спасти, по оценкам ее руководителей, нужно 6,6 млрд долларов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Илон Маск продал акции Tesla на сумму около 690 млн долларов. Это произошло после того, как бизнесмен спросил подписчиков в Twitter, нужно ли ему продать 10% своей доли в компании.