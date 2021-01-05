МВФ поставил новые условия: получит ли Украина деньги и к чему готовиться

Украина до конца января будет проводить переговоры с МВФ о новом транше. Приезд миссии переносился неоднократно, а из-за пандемии встречи вовсе проведут в онлайн-формате.

Какие условия ставит Фонд и реально ли получить новый кредит – читайте в материале OBOZREVATEL.

Что потребует МВФ?

Во взаимодействии Украины и МВФ в последнее время накопился ряд проблем, которые необходимо решить для продолжения работы. В МВФ уверены: Украина не исполняет саму рамку сотрудничества.

Среди главных проблем – чересчур раздутый дефицит бюджета-2021 (5,5% от ВВП). Документ попал в парламент тогда, когда его просто нельзя было не проголосовать, ведь начало нового бюджетного года без принятого бюджета грозило усугублением текущих проблем. Но и у экспертов, и у самих депутатов к законопроекту было много вопросов. Бывший и.о. министра экономики Павел Кухта предполагает, что его могут начать пересматривать уже в январе, в том числе и по настоятельной просьбе МВФ.

Вторая проблема – борьба с коррупцией. В МВФ считают, что последнее решение Конституционного суда и все движения вокруг НАБУ также нарушают рамку сотрудничества. Но в этом вопросе украинская власть уже пошла навстречу: в парламенте принимают законы на смену тем, которые были отменены, а глава НАБУ пока остается на своей должности.

Из невыполненных рамочных условий есть еще судебная реформа, которая ранее была запланирована на эту осень, но пропала с повестки дня. Кадровые перестановки в НБУ тоже могут стать камнем преткновения, ведь для МВФ, как и для всех, кто финансирует Украину, независимость регулятора от власти – это первоочередной вопрос.

Также среди проблемных моментов экономист Алексей Кущ выделяет рассмотрение в Раде законопроекта о локализации выпуска промышленной продукции под госзакупки.

Несмотря на все разногласия, эксперты уверены: украинскому правительству удастся достичь договоренностей с Фондом, а деньги мы получим уже к марту.

"Сейчас пауза в сотрудничестве закономерна, – говорит Алексей Кущ. – МВФ не любит кредитовать Украину, когда приостанавливается выплата внешних долгов. Последний раз нам дали 2 млрд в июне, а уже в сентябре мы выплатили рекордные 2 млрд долларов по внешним займам. Эти деньги буквально несколько месяцев побыли в резервах НБУ. До весны возникла некая пауза в выплате долгов. Потому МВФ опасается, что мы потратим деньги на свои нужды, а не в интересах внешних кредиторов, и не дает их заранее. Думаю, сотрудничество активизируется ближе к весне".

Программу утвердили, а денег не дали

18-месячную программу stand-by для Украины на 5 млрд долл в МВФ утвердили еще 10 июня 2020-го. Согласно меморандуму, после первого транша на 2,1 млрд долл., который мы получили 12 июня, было запланировано четыре пересмотра программы. До конца 2020-го должны были получить еще два транша. Но ряд политических решений, в частности вмешательство в антикоррупционную инфраструктуру, поставили под угрозу и транши, и все дальнейшее сотрудничество.

Переговоры начались 21-го декабря, а из-за праздников продлятся и большую часть января. "Объективно, сейчас чиновники международных организаций никуда не ездят, – утверждает руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики, бывший и. о. министра экономики Павел Кухта. – Не думаю, что стоит здесь искать другие интерпретации. Скорее всего, такова политика этих организаций. Они очень осторожно относятся к здоровью своих сотрудников".

Действительно, из-за пандемии большинство важных вопросов мировой политики сейчас решаются дистанционно. Одна из главных причин, почему наше правительство так ждало очередной миссии МВФ, – большой дефицит бюджета-2021. Даже после урезания расходов и увеличения доходов ко второму чтению, Украина не сможет выполнить его самостоятельно.

Не секрет, что МВФ покрывает далеко не весь дефицит бюджета Украины. Для сравнения: согласно последней программе stand-by Украина может получить транши еще на 2,9 млрд долл., в то же время дефицит бюджета-2021 составит примерно 8,7 млрд долл. Как минимум 2/3 мы должны занять у других кредиторов на внешних и внутренних рынках. Могли бы мы тогда не брать в долг у МВФ? Могли бы, ведь многие страны мира не сотрудничают с Фондом, а занимают у других партнеров. Но для этого нужно иметь репутацию хорошего заемщика, с чем у нас пока не складывается.

"МВФ – это сигнальный якорь для инвесторов, – объясняет Кухта. – У Украины очень длительная история несуразной экономической политики, которую периодически подкрепляют правительства, зависимые от олигархов".

В то же время экономист Алексей Кущ подчеркивает – если сотрудничество с МВФ помогает находить других кредиторов, то прямых инвесторов наоборот отпугивает:

"Для инвесторов, которые осуществляют прямые инвестиции, сотрудничество с МВФ – это крайне негативный сигнал. Как черный флаг, который вывешивается на корабле во время эпидемии чумы или холеры. Инвестор понимает, если страна сотрудничает с МВФ – у нее серьезные проблемы, она инфицирована кризисом и денег туда лучше не вкладывать. Украина привлекала максимальные объемы прямых инвестиций в то время, когда мы не сотрудничали с Фондом, и наоборот, когда сотрудничали – инвестиции были минимальными", – описывает подводные камни партнерства Кущ.

Чтобы сохранить экономику, идти на уступки Фонду все равно придется. Во власти это понимают, потому миссия, несмотря на некую затянутость, имеет все шансы на успех.