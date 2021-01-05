Кто в Украине зарабатывает от 50 тысяч: названы лучшие вакансии
В Украине зарплату от 50 тыс. грн предлагают Angular-разработчикам (программист, выучивший верстку в HTML, CSS, JavaScript). В списке высокооплачиваемых вакансий также есть медиабайеры – тот, кто продает рекламу.
Об этом говорится в данных статистики кадрового портала rabota.ua. Всего в десятке самых выгодных вакансий сразу девять предложений для программистов.
Самые популярные вакансии:
Angular-разработчик – 50 000 грн
Python-программист – 47 500 грн
SQL- программист – 45 000 грн
C # программист – 42 500 грн
Ruby on Rails программист – 40 000 грн
IOS-программист – 40 000 грн
Full stack программист – 40 000 грн
Медиабайер – 39 000 грн
Back end программист – 38 500 грн
Magento-программист – 37 500 грн
При этом средняя заработная плата, по данным портала, составляет всего лишь 13 тысяч гривен. На 67 тысяч вакансий есть 377 тысяч предложений. Больше всего вакансий в розничной торговле.
Чаще всего работодатели в качестве дополнительного бонуса предлагают:
бесплатное обучение;
офис возле метро;
корпоративные мероприятия;
скидки;
повышение зарплаты.
Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.
В Украине в условиях карантина власти предложили оформить пособие по частичной безработице. Инструкцию по оформлению соответствующей помощи опубликовала Государственная служба занятости.