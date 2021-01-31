Кому в Украине платят 80 тысяч в месяц: названы самые выгодные вакансии

В Украине в списке самых высокооплачиваемых вакансий за прошедший квартал оказались айтишники и водители. На первом месте – старший разработчики программного обеспечения (они зарабатывают от 79 тысяч гривен), также зарплату в среднем около 65 тысяч могут получать водители автовоза.

Об этом говорится в статистике кадрового портала rabota.ua. В вакансиях также начали указывать возможность удаленной работы для программистов.

Senior Front-End developer – 79 тысяч;

Senior HTML developer – 79 тысяч;

водитель автовоза – 65 тысяч;

Senior JavaScript developer – 60 тысяч;

Senior ASP.NET developer – 60 тысяч.

Напомним, согласно оценкам Министерства развития экономики, в 2021 году украинцы в среднем будут зарабатывать на 12,1% больше. Тут важно отметить, что это далеко не значит, что мы станем богаче: часть повышенной зарплаты съест инфляция. В 2022-м в среднем она увеличится на 6%, а в 2023-м – еще на 5,1%.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.

В Украине в условиях карантина власти предложили оформить пособие по частичной безработице. Инструкцию по оформлению соответствующей помощи опубликовала Государственная служба занятости.