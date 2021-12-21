Кому в Украине платят 140 тысяч в месяц: названы лучшие вакансии
В Украине самые высокие зарплаты получают программисты, которые владеют технологией создания веб-сервисов Microsoft. Они могут претендовать на зарплату в размере около 140 тыс. грн. В то время как средняя зарплата по стране составляет менее 15 тыс. грн.
Об этом говорится в данных крупного кадрового портала Отметим, в пятерке самые высокооплачиваемых вакансий все места заняли программисты.
Кто и сколько зарабатывает:
Senior ASP.NET devepoler – 140 тыс. грн;
Это разработчик, который владеет технологией создания веб-приложений и веб-сервисов от компании Microsoft.
Kotlin devepoler удаленно – 103,5 тыс. грн;
Это разработчик, который владеет технологией Kotlin (язык программирования приложений для Android).
Senior Java Developer – 101,7 тыс. грн;
Разработчик, который создает приложения разной сложности.
ASP.NET devepoler – 100 тыс. грн;
Senior.Net devepoler – 103,5 тыс. грн;
Отметим, в Украине размер зарплат зависит не только от сферы, но также и от места работы. Традиционно зарабатывают жители столицы, тогда как в небольших населенных пунктах зарплаты могут быть в несколько раз меньше.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в 2022 году минимальную зарплату повысят лишь на 3% (или 200 грн, до 6700 грн). А вот цены в следующем году вырастут более чем на 6%.
в Украине произошел всплеск спроса на продавцов, бариста и автослесарей. Заработная плата некоторых таких специалистов может достигать около 30 тыс. грн в месяц.
украинцев уже в следующем году ждет новая пенсионная реформа. Тех, кто еще не вышел на заслуженный отдых, обяжут вносить вклад на личный счет. Эти деньги или возьмут из уже существующих налогов и взносов, или заставят платить дополнительно.