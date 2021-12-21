Кому в Украине платят 140 тысяч в месяц: названы лучшие вакансии

В Украине самые высокие зарплаты получают программисты, которые владеют технологией создания веб-сервисов Microsoft. Они могут претендовать на зарплату в размере около 140 тыс. грн. В то время как средняя зарплата по стране составляет менее 15 тыс. грн.

Об этом говорится в данных крупного кадрового портала Отметим, в пятерке самые высокооплачиваемых вакансий все места заняли программисты.

Кто и сколько зарабатывает:

Senior ASP.NET devepoler – 140 тыс. грн;

Это разработчик, который владеет технологией создания веб-приложений и веб-сервисов от компании Microsoft.

Kotlin devepoler удаленно – 103,5 тыс. грн;

Это разработчик, который владеет технологией Kotlin (язык программирования приложений для Android).

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Senior Java Developer – 101,7 тыс. грн;

Разработчик, который создает приложения разной сложности.

ASP.NET devepoler – 100 тыс. грн;

Senior.Net devepoler – 103,5 тыс. грн;

Отметим, в Украине размер зарплат зависит не только от сферы, но также и от места работы. Традиционно зарабатывают жители столицы, тогда как в небольших населенных пунктах зарплаты могут быть в несколько раз меньше.

Как сообщал OBOZREVATEL: