Хранить номерные знаки авто стало втрое дороже: сколько теперь будут платить украинцы

В Украине в пятницу, 24 сентября, вступило в силу постановление, которым вводится цена на ответственное хранение номерных знаков в размере 9 грн в сутки (без учета НДС). В МВД отметили, что по окончанию срока оплаченного хранения, гражданам нужно будет позаботиться о продлении резерва.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства в Telegram. Чтобы воспользоваться услугой, вам понадобятся:

заявление;

документы, удостоверяющие личность;

регистрационные документы на транспортное средство;

квитанция, которая удостоверяет оплату госуслуги.

Как рассказали в сервисном центре, ранее услуга обходилась водителям в 3 грн (без НДС). С этим налогом сумма выросла с 3,6 грн до 10,8 грн, сообщает UBR.ua.

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Данное постановление правительство приняло на заседании еще 15 сентября, как сообщает Главный сервисный центр МВД. Помимо того, теперь цена за услугу регистрации, перерегистрации для транспортных средств всех категорий составит 200 грн.

Ранее сообщалось, что в соответствии с пунктом 9.8 ПДД Украины, с 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах за пределами населенных пунктов обязательно должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия – ближний свет. Использовать в качестве альтернативы габаритные фонари или противотуманные фары нельзя.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 1 августа паркинги в четырех мегаполисах Украины – Киеве, Харькове, Одессе и Львове – суммарно принесли в городские бюджеты 85 млн грн. Лидирует в этом списке столица.