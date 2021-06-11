Фальсификат сигарет достиг рекордного в истории Украины показателя: какие марки нарушают
В Украине теневой рынок сигарет достиг рекордного в истории показателя в 12,8%. Ежегодно фальсифицируют 6,5 млрд сигарет и половина из них – торговой марки Compliment.
Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Как рассказали в Государственной налоговой службе, самая распространенная схема – продажа сигарет, которые производились для точек безтаможенной торговли (duty free в аэропортах).
Compliment производит Львовская табачная фабрика. Ее владеет Григорий Козловский –депутат Львовского областного совета. У него также есть партнер, депутат Львовского городского совета Алексей Ризник.
Среди нарушителей оказались также сигареты:
Marvel;
Jing Ling;
Lifa;
Strong;
Marshal;
Pull;
Urta;
UT;
Palermo;
Basio.
В 2021 году, как подсчитала компания TNS Kantar, уровень нелегальной торговли сигаретами достиг 12,8%. Такого показателя в истории Украины еще не было. Даже в период президентства Виктора Януковича "тень" составляла всего 9,2%.
Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине цены на сигареты достигнут более 100 грн за пачку в результате поэтапного увеличения акциза. Вместе с тем растет и уровень теневой торговли. Из-за недостаточного контроля и коррупции бюджет теряет десятки миллиардов гривен.