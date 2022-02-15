Деньги на повышение выплат военным возьмут из 'Большого строительства', – Арахамия

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Деньги на повышение выплат военнослужащим намерены выделить из разных источников. Одним из них станет программа "Большое строительство".

Об этом 14 февраля журналистам заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает "24 канал". Вторым источником станет повышение ренты для газодобывающих компаний.

Политик отметил, что за декабрь 2021 года указанные предприятия вывели 6 миллиардов долларов из Украины – то есть, половину от всех выведенных средств.

По его словам, соответствующий законопроект увеличивает ренту вдвое, если рыночная стоимость газа превышает 400 долларов. Арахамия подчеркнул, что это является "налогом на роскошь".

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Напомним, что с 1 марта 2022 года выплаты украинским военным повысят на 30%. Указ был подписан президентом Владимиром Зеленским.

Также повышение коснется военнослужащих Госпогранслужбы и Национальной гвардии – на 20%.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал повышение денежного обеспечения в Вооруженных силах Украины, чтобы она была выше уровня рыночной зарплаты.