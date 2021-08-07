Банкоматы снимают деньги с карты и не отдают наличку: как правильно пользоваться

В Украине банкоматы все чаще снимают деньги с карт, но при этом не отдают наличку. Финансовые учреждения признают: бывают технические сбои, купюры могут замяться, однако вернуть средства удается не всегда. Чтобы не стать жертвой ошибки, стоит следовать нескольким простым советам.

Как говорится в материале OBOZREVATEL, число жалоб на неисправные банкоматы значительно увеличилось. Для того, чтобы обезопасить себя, стоит:

перед использованием осмотреть банкомат;

Важно внимательно ознакомиться с окном выдачи налички. На нем не должно быть посторонних снимаемых элементов.

деньги нужно пересчитывать так, чтобы это было видно на камере;

Если окажется, что банкомат выдал меньше денег, это можно будет доказать с помощью видео. Его по требованию может получить полиция.

Видео дня

если банкомат не выдал деньги, не отходить от него и сразу позвонить по телефону, который указан на аппарате;

Сотрудник банка должен принять заявку и в течение суток финучреждение предоставит разъяснение. Вполне может быть, что произошел технический сбой и деньги оперативно вернут.

если банк отказался отдавать деньги, нужно написать жалобу в полицию и в НБУ;

Правоохранители должны провести проверку. Кроме того, банк обязан соблюдать все требования Нацбанка. А если есть нарушения, на них должен отреагировать регулятор.

Кроме того, можно обратиться и на почту obozrevatelfeedback@gmail.com, мы попробуем вместе с вами обратиться к специалистам и разобраться, как выходить из сложившейся ситуации.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине мошенники подделывают карты украинцев. Для этого в банкоматах устанавливают специальные устройства, которые помогают считывать карты.

Некоторые банкоматы ПриватБанка списывают с карт деньги, но при этом наличку не выдают. Такая проблема может произойти по целому ряду причин.