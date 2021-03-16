'Электротяжмаш' получит 640 млн гривен от 'Укргидроэнерго' и других заказчиков

“Электротяжмаш” должен получить 340 млн гривен индексации по контрактам о поставке продукции для “Укргидроэнерго” в 2018-2020 годах.

Об этом говорится в материале “РБК-Украина”. Еще около 300 млн гривен поступят от других заказчиков продукции, а также благодаря реструктуризации проблемных кредитов.

"В ближайшие 2 месяца “ЭТМ” должен получить около 340 млн грн от индексации контрактов 2018-2020 годов с “Укргидроэнерго”. Такая индексация была предусмотрена изначально, но до этого не проводилась. Сума и соответствующие документы уже согласованы на уровне руководства предприятий, окончательно согласовать выплату должен ЕБРР", – говорится в сообщении.

Также стало известно, что около 300 млн грн “Электротяжмаш” должен получить благодаря расчетам со стороны заказчиков и реструктуризации проблемных кредитов.

“К слову, один из них – перед “Укрэксимбанком” уже выведен из дефолтного состояния и обслуживается. Продолжаются переговоры о выкупе украинским банком задолженности перед “Сбербанком” для дальнейшей реструктуризации", – указано в тексте.

Как сообщалось ранее, перед передачей “Электротяжмаша” в управление ФГИ, старый менеджмент завода вывел с предприятия все оборотные средства и накопил огромные задолженности перед банками, а также поставщиками сырья и материалов.

“ЭТМ” передали Фонду госимущества в конце 2019 года, после чего на предприятии произошла смена менеджмента и начала реализовываться программа финансового оздоровления.