Экспортные пошлины на лом помогут Украине сохранить предприятия, – Мовчан

Экспортная пошлина на металлолом очень важна, ведь значительная часть украинской экономики это как раз металлургия. И если Украина хочет поддержать собственные предприятия в кризисное время, как это делают сейчас в мире, пошлину необходимо продолжить.

Об этом заявил народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Алексей Мовчан, комментируя необходимость принятия законопроекта №5175 о продлении пошлины на экспорт металлолома.

"Металлолом для металлургии – как кровь для организма. Это значительная неотъемлемая составляющая производственного процесса. Поэтому я поддерживаю данную идею (продолжение пошлины – Ред.). Мы мощная металлургическая экономика, и нам необходимо сохранить предприятия. Учитывая пандемию коронавируса, как сильно просело промпроизводство в Украине и в мире, это будет помощью для наших металлургических предприятий", – уверен нардеп.

По его словам, последние годы мировая экономика перешла от глобализации к фрагментации, и все больше стран закрывают свои границы и вводят пошлины, чтобы защитить собственных производителей. И Украина должна поступать так же.

"Если мы не сделаем так, как делают другие государства, грош нам цена. Если мы не спасем наше производство, то очень просто все закрыть и отдать другим. И потом украинцы как ездили в Польшу, так и уедут. Если предприятия внутри страны закрываются или становятся убыточными, экономика сужается, в экономике меньше денег, и украинцы по умолчанию становятся беднее и т.д", – пояснил нардеп.

Кроме того, по его словам, необходимо учитывать, что в Украине недостаточно ресурсов, чтобы помочь промышленности с модернизацией, как это делают в мире, поэтому нужно помогать хотя бы таким способом, который доступен и принесет выгоду обществу.

"Понятно, что наши металлургические предприятия должны модернизироваться. Но надо учитывать развитие экономики, доступ к финансовым ресурсам, их стоимость и т.д. Можем ли мы сейчас обеспечить модернизацию предприятий? Нет. Когда мы сможем? Может, лет через 10. Но раньше реалистично вряд ли. Поэтому мы должны исходить из этих условий, и делать все для рядового украинца", – уверен Мовчан.

Напомним, в Раде зарегистрировали законопроект "О внесении изменений в раздел II "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке" (№5175), которым предлагается продлить действие экспортной пошлины на металлолом на 5 лет.

Народный депутат Людмила Буймистер заявила, что Европа идет по пути признания металлолома стратегическим ресурсом и будет запрещать вывозить его за пределы ЕС. И Украина должна поступать так же, если не хочет остаться без сырья.

В свою очередь нардеп, один из соавторов законопроекта (№5175) Дмитрий Кисилевский заявил, что продолжение пошлины на экспорт лома даст значительные поступления в бюджет, ведь тонна вывезенного на экспорт лома дает чуть меньше 2 тыс. грн поступлений, а тонна лома, переделанная в сталь в Украине – более 8 тыс. грн налогов.