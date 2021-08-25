Эксперты прогнозируют падение мировых цен на сырьевые ресурсы

Тренд высоких цен на сырьевые ресурсы, в частности, газ, нефть, руду и продовольственные товары, который наблюдается последний год, вскоре сменится падением.

Финансовые аналитики и экономисты затрудняются дать точные прогнозы, насколько длительным будет цикл высоких цен на сырьевые товары. Но некоторые отмечают, что уже есть тенденция к их снижению.

Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак отмечает, что уже несколько месяцев рост на товарных рынках замедлился. А по некоторым товарам даже отмечается снижение.

"Сейчас цены на сырьевые товары относительно стабильны. На мой взгляд, это, скорее, хорошая новость. Поскольку после очень быстрого роста весной существовали небезосновательные подозрения, что речь идет об очередном пузыре. Однако это не дает повода прогнозировать дальнейший рост или, наоборот, падение мировых цен на сырье. Даже малозаметная новость может привести к резким изменениям, поскольку психологический фактор играет очень существенную роль на биржевых торгах", - сказала Волуйчак.

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В целом, эксперты считают, что не стоит ожидать длительный рост цен на мировых рынках.

Экономист Борис Кушнирук считает, что за трендом роста неизбежно наступит падение.

"Нужно понимать, что сырьевые товары имеют две особенности. Во-первых, они имеют определенные тренды, и за ростом неизбежно наступает падение цен, соответственно, за ними падает затем и украинская экономика. Потому обваливается экспорт, а импорт мы так сократить не можем, поэтому, соответственно, падают доходы предприятий, доходы бюджета и так далее ", - сказал он.