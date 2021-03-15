Эксперт рассказал, кто обманывает власть, добиваясь национализации 'Мотор Сич'

Группа лоббистов, преследующих свои личные цели, обманывают представителей власти, чтобы подтолкнуть Украину к национализации "Мотор Сич" — сказал экс-вице-премьер Павел Розенко в комментарии редакции о намерениях Совета национальной безопасности и обороны и Верховной Рады национализировать ПАО "Мотор Сич", об этом пишет "ТСН".

"Можно назвать целый ряд лиц, которые являются прямыми бенефициарами национализации "Мотор Сич". Вячеслав Богуслаев, который получил за продажу акций компании деньги, но на протяжении нескольких лет предпринимает все возможное, чтобы не отдать контроль китайским бизнесменам над ней. Лоббисты от последних оставшихся авиастроительных предприятий: для них пребывание предприятий в орбите государственного контроля — последняя надежда на выживание, потому что без государственных дотаций и бюджетного финансирования они просто не представляют ведения современного бизнеса в авиационной отрасли. Они создали легенду, которая убедила власть в том, что предприятия авиационной отрасли должны находиться в государственной собственности. Хотя и это не соответствует мировой практике", — рассказал Павел Розенко о том, кто подталкивает представителей украинской власти к национализации "Мотор Сич".

Экс-вице-премьер также добавил, что система распределения государственного финансирования и льгот для авиастроительной отрасли сформировала целую касту коррупционеров, которые просто создают видимость существования авиапрома, чтобы и далее получать бюджетные деньги и налоговые льготы.

Как ранее сообщали СМИ, пользуясь своим политическим влиянием Вячеслав Богуслаев пролоббировал специальный закон, который освободил его "Мотор Сич" с 2010 года от уплаты основных налогов и пошлин. Благодаря этому по данным с сайта Антимонопольного комитета Украины, Богуслаев стал крупнейшим в Украине получателем государственных дотаций (Бюджетный кодекс Украины трактует налоговые льготы именно как дотации из бюджета) среди негосударственных предприятий. Таким образом, на "Мотор Сич" был создан персональный внутренний офшор, который помог Богуслаеву недоплатить бюджету страны 4,5 млрд. грн, направляя эти средства на формирование и коррупционную подпитку своих высокопоставленных лоббистов на протяжении многих лет. На последних парламентских выборах Богуслаеву удалось провести группу подконтрольных ему людей по спискам президентской партии "Слуга народа", которые теперь обслуживают его лоббистские интересы.

Как отметил Розенко, за годы противодействия китайским инвесторам "Мотор Сич" представителями государства было допущено огромное число нарушений. Теперь множество людей заинтересованы в том, чтобы увильнуть от ответственности, а национализация "Мотор Сич" поможет скрыть множество должностных преступлений и сохранить эту "коррупционную кормушку", где оборачиваются миллиарды.

"Ситуация по блокированию доступа акционеров из КНР к управлению "Мотор Сич" началась еще при прошлой власти, и этот "багаж" вместе с "коррупционными бонусами" перешел в наследство представителям новой: с самого верху украинской вертикали власти задействованы Антимонопольный комитет, Служба безопасности Украины, Генпрокуратура и суды, чтобы Богуслаев мог и далее удерживать контроль над "Мотор Сич" даже после продажи ее акций. Теперь поддержка легенды о жизненной важности запорожского завода для Украины — это не просто жизненно важно для многих людей из разных поколений власти, чтобы сохранить коррупционные деньги и потоки. Национализация "Мотор Сич" позволит всем участникам схемы уйти от ответственности за свои махинации", — сказал экс-вице-премьер Павел Розенко.

Он отметил, что национализация "Мотор Сич" сможет решить вопросы отдельных людей, но для самого предприятия и авиационной отрасли — это "путь в никуда": под контролем государства, которое не располагает нужными финансовыми и инвестиционными ресурсами, отрасль просто зачахнет.

"Во всем мире авиапром строится на основе партнерства государства и частного капитала: государство может предоставить инвестиционные и финансовые ресурсы, лоббистские возможности на международном рынке сбыта, бизнесмены обеспечивают инвестиции и расширение рынков сбыта, прозрачное управление такими компаниями. Украинский дефицитный бюджет не сможет дать отрасли инвестиций, а бизнесмены теперь много раз подумают перед тем, как связываться с украинским авиапромом. В мире еще множество государств, где можно вести такой бизнес. Украинские коррумпированные чиновники не смогут обеспечить прозрачное управление такими компаниями и их финансами — это значит, что и инвестиций там не будет, будет просто проедание и разворовывание бюджетных денег. И если Украина национализирует "Мотор Сич" — останется просто гордиться своей чахнущей авиационной индустрией", — сказал экс-вице-премьер.

Эксперты очень скептично восприняли намерения Украины национализировать "Мотор Сич", контрольный пакет акций которой принадлежит инвесторам из КНР. Незаконное возвращение приватизированного два десятка лет тому назад предприятия в государственную собственность может стать спусковым механизмом для дальнейшего неконтролируемого передела собственности и разграбления национализированных предприятий коррумпированной политической и бюрократической элитой.

"Национализация "Мотор Сич" — опасная вещь. И дело не в экономической ситуации. Дело в том, что этот процесс нельзя остановить. Ведь тогда власть может пойти и дальше", — сказал Виктор Небоженко, директор социологической службы "Украинский барометр".

Вадим Карасев, директор Института глобальных стратегий отметил, что коррумпированный государственный аппарат Украины не в состоянии эффективно управлять активами национализированных объектов, а процесс управления сведется к их разграблению.

Но самым опасным моментом в национализации является ее незаконность — соответствующего механизма не существует в украинском законодательстве. Любой из выбранных механизмов национализации лишь поможет китайским акционерам "Мотор Сич" победить в международном арбитраже: там они требуют с Украины компенсацию в размере $3,6 млрд за незаконную экспроприацию их актива.