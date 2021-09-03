Экс-глава украинского банка 'увел' почти 500 млн грн через схемы: его будут судить

Офис генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении бывшего руководителя одного из коммерческих банков за растрату 476,7 млн грн. По предварительной информации, речь идет о ликвидированном банке "Стандарт".

По данным следствия, руководитель банка в сговоре с сотрудниками финансового учреждения в течение 2014 года растратил средства банка путем кредитования подконтрольных фирм. Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

Впоследствии часть средств – 174,5 млн грн – он легализовал, погасив кредиты других подконтрольных фиктивных предприятий.

Расследование в уголовном производстве осуществляли следователи управления финансовых расследований Государственной фискальной службы Украины.

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Офис генерального прокурора не озвучил название банка. Однако в Едином государственном судебном реестре указывается, что расследование в уголовном производстве проводится по подозрению бывшему председателю наблюдательного совета банка "Стандарт" в завладении в течение 2013-2015 годов средствами банка.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Украине сразу три банка нарушили несколько нормативов Нацбанка. Если они не исправят ситуацию, то регулятор может признать их неплатежеспособными и закрыть. В ближайший год, как говорят сами банкиры, рынок покинет как минимум несколько финансовых учреждений.