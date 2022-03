Экономика войны: потери России, миллиардные убытки Украины, проживем ли мы без денег? Интервью с Миловановым

Сколько техники и солдат потерял в Украине Путин, какова сумма убытков для Украины – 100 миллиардов долларов или в пять раз больше, каким должен быть новый план Маршалла для нашей страны, как ее экономика переживет сверхтяжелый год, чем наполнять государственную казну, когда налоги уменьшатся, а бизнес не сможет работать? И помогут ли России в войне против Украины Северная Корея и Китай?

На эти и другие актуальные вопросы в моей авторской программе "Орестократия" ответил глава Киевской школы экономики, бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, председатель наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром" Тимофей Милованов. OBOZREVATEL публикует самые яркие моменты этого интервью.

– Вы знаете, можно о некоторых вещах говорить вечно. В частности, о военных потерях россиян в Украине. Каждый день мы считаем каждый сбитый самолет, подбитый танк. Сегодня гость моей авторской программы "Орестократия" Тимофей Милованов, он является руководителем Киевской школы экономики и председателем наблюдательного совета концерна "Укроборонпром". Тимофей, здравствуйте!

– Добрый день!

– Что сегодня можно сказать о потерях России в Украине? Можем ли из количественной цифры перевести в стоимостную?

– Мы можем давать оценки, но даже оценки можно делать относительно окончательной стоимости и стоимости восстановления. Берем танк или бронемашину, которая, условно говоря, может стоить миллион долларов или пять, да? Или даже 15, если речь идет о новейших вещах. Вот она полностью потеряна – ее разорвали. Не очень важно, какую мы цифру поставим в графе, сколько таких машин уничтожено. Важно – сколько России нужно новых таких машин поставить. Для того, чтобы они продолжили воевать.

Теперь о расходах. Возможно, у россиян и подержанные машины есть, они могут их адаптировать. Самые главные расходы измеряются не в деньгах, а в том, есть ли у них возможность получить эти критические компоненты. К примеру, если это высокотехнологичное оружие, то самое главное, чтобы им Китай не начал поставлять.

Международные эксперты подтвердили, что потери техники у них составляют 1300–1400 единиц. Это в несколько раз меньше, чем мы даем. Мы даем в четыре-пять раз больше. Потому что международные эксперты фиксируют только случаи, где есть видео или фото. Но даже они отмечают, что потери России – в пять-шесть раз больше наших. Если наши, как они утверждают, 200 – 300 единиц техники…

– …украинских войск, имеется в виду?

– Да. Это международные эксперты, которые проверяют информацию из открытых источников и подтверждают ее либо нет. Они считают, что по танкам – 300+. Это только официальная цифра.

– Украина давала 444 танка – несколько дней назад… (на 25.03 – 561 танк, – Ред.)

– …это реалистично. Если есть видео и фото на три сотни. Даже если не повсюду сделали фотографии, не все фотографии попали в сеть. Будь оценка 1000 танков – это было бы под вопросом, когда фото и видео есть на три сотни танков. А так государственная официальная оценка 400 +/- и она вполне реальна. Сколько стоит обновить танк? Мы говорим о нескольких миллионах долларов…

– …ну, насколько я понимаю, большинство танков для россиян утрачено. Потому что они остаются на нашей территории – россияне их бросают…

– Да, у них есть старые свои танки, модернизированные. Речь идет о том, что только по периметру Украины было около двух тысяч. То есть, если они потеряли около 400, – это 20%. Это значительные потери. Конечно, у них в других местах есть танки, но, возможно, они не модернизированы и готовы к использованию. То есть, когда мы говорим о расходах, речь не идет о стоимости танка: они ведь не на базаре его продают. Они берут его из состава, расконсервируют. Может, там что-то не работает. Что-то критическое или некритическое. Если некритично, оно им стоит ноль. Потому что такой танк немного подремонтировать, горючее залить – и он уехал. А если критично, скажем, электроника, радары, определенные чипы, – его могут вообще не запустить.

Когда мы говорим о давлении Запада на Россию, мы должны понимать: санкции, которые не позволяют поставлять в Россию комплектующие, важнее экономических.

Ибо отсутствие поставки определенного чипа или определенной технологии означает, что они не смогут модернизировать технику или создать новую. Новый equipment, то есть танк или…

– …оборудование…

– …пусковую установку и т.д.

– Скажите, пожалуйста, у вас есть информация о том, какая часть этого оборудования, танков, самолетов из группировки, стоявшей на границе с Украиной, уже уничтожена? Если не в деньгах, то хотя бы количество? То, что уже нельзя восстановить: либо цыгане украли, либо фермеры, либо просто оно где-то стоит в полях, развалившееся…

– И по живой силе, по противнику мы знали, что цифры были от 100 тысяч до 190 – на границе. Но ведь не вся живая сила – это военные. Там тыл, есть поддержка, повара, штабисты… Активного персонала было, условно говоря, 120–140 тысяч.

– Смотрите, здесь есть важный момент. Когда мы говорим, что уничтожены 16 тысяч личного состава, эту цифру нужно умножать на три, потому что там ранены…

– …да-да, все правильно. Раненых может быть больше в три раза, а может и в пять – в зависимости от ситуации. Иногда все 200-е будут, а иногда, наоборот, все 300-е, вы правы. Если мы, условно, берем 16 тысяч, по украинским оценкам, и к ним добавляем 16, умноженные на три, получится примерно 60 тысяч. Вот, считайте, что у вас уже есть количество личного состава, 30%, которые выведены из строя.

Если берем американские оценки, то они озвучивают семь-восемь тысяч. Частные аналитики уже говорят и о 12-ти, но возьмем даже меньшую цифру. Все равно умножаем на три или четыре – будет 30 тысяч. Может, это и не 30% личного состава, как мы предварительно посчитали, но 15–20. С техникой точно так же. Если подтверждена цифра в 300 танков, в Украине говорят о 450, то мы тоже говорим о 30% или 25.

Конечно, такие оценки очень тяжело делать – in the fog of war, в тумане войны. Ибо они могут существенно отличаться от действительности – потом станет ясно. Но, как ни считай, все равно получается, что у россиян от 20-ти до 30% потерь – и техники, и личного состава.

– А это значит, что примерно половина подразделений уже не боеспособна, потому что если около 30% техники или личного состава нет, то подразделение не считается боеспособным, правильно?

– А вы можете как председатель наблюдательного совета "Укроборонпрома" объяснить, как армия двигалась в Украину вслепую? У них нет навигации, они плутали… Я уже молчу о том, что им не хватило горючего: это традиционное раздолбайство русское. Но у них не было навигации, они не ориентировались на местности, и когда украинцы сняли указательные таблички, где какое село и куда ехать дальше, они по кругу ездили. Почему так?

– Это значит, что им каких-то тактических компонентов не хватает. Они ожидали, что где-то их купят, а теперь негде. И они же используют много ракет – высокоточного оружия, а оно не дешевое. И не только в плане денег.

Во время войны деньги – не главное. Мы на себе это почувствовали и поняли: война – это больше о технологиях, надо иметь их в наличии и применять там, где они нужны.

Россиянам нужны высокоточное оружие, высокоточная техника, электроника, и не все это есть в России. Поэтому они стали обращаться в другие страны за этими критическими компонентами. А что происходит во время войны? В дополнение к санкциям, государства прекращают поставлять такие вещи – закон не позволяет. В мирное время такой товар идет как товар двойного назначения: некая электроника, чипы и так далее. А во время войны сразу блокируется. То есть, нужно идти через серый, полугосударственный рынок. В Европе никто не будет сейчас предоставлять России электронику для высокоточного оружия или чего-то подобного, и они обращаются в Китай или Северную Корею. Китай, может, никакой позиции и не имеет, но конкретные компании, которые могли бы это поставлять, тоже не будут этого делать…

– …потому что они привязаны к мировому рынку…

– …да. Вот сидит директор или президент торговой компании – в Китае. Ему все войны выгодны, простите такие слова. Он в Африку продает, на Ближний Восток продает, в Азию продает, в Латинскую Америку какой-нибудь хунте продает, в США и Европу тоже. Для этого ему что нужно? Чтобы какой-то патент и технологии приходили – или из Штатов, Канады или Израиля. Зачем ему из-за незначительной поставки в Россию – на 30 комплектов или на 30 тысяч...

– …хоть на миллиард долларов…

– … да это же ничто по сравнению с тем количеством денег, которые он может потерять на других рынках, когда какая-нибудь европейская или просто другая компания скажет: мы с тобой больше не работаем из-за санкций.

– А может быть серая поставка при поддержке китайского правительства?

– Может – потенциально. Но это очень сложно сделать на практике. Потому что никто в это не хочет ввязываться.

– Значит, вы считаете, что Китай в эту историю не полезет. А Северная Корея?

– Это не будет так просто. Это такая же проблема, как в России с конвоями: вроде бы все должно ехать, а оно не едет. Торговля вооружением и критическими компонентами – это очень сложный рынок, особенно во время войны. Это не туалетную бумагу покупать – загрузил в контейнер и повез. Северная Корея... Там вопрос о том, что у них есть. Ассортимент очень ограничен.

– Итак, это будет более моральная поддержка… Выходит, что Россия сегодня не в состоянии восполнять те потери, которые она несет в ходе войны. Имею в виду не финансовые, а технологические. И, соответственно, тактика истощения дает свои результаты. А это значит, что высокоточное оружие россияне будут использовать реже, атаковать наши города устаревшими бомбами, да?

– Это правда – что вы говорите. Если высокоточное оружие они использовать не могут, будут атаковать не высокоточным. Но его и использовать посложнее. Высокоточное позволяет достигать стратегических целей без потерь своего личного состава. Если вы, например, хотите какую-нибудь батарею "погасить". Если же вы просто терроризируете Мариуполь, вам и раньше не нужно было высокоточное оружие. Вам не столь важно, какой дом. Извините, за такие слова, но они же циники, да? Высокоточное оружие им нужно, когда цель – – украинская артиллерийская батарея, которую нужно быстро запеленговать и уничтожить. Или установить какой-нибудь радар, который позволит быстро предупредить своих: атака на вас. Хотя иногда им и это не помогает… А нет высокоточного оружия – нужно пять или 10 самолетов отправить, чтобы батарею накрыть. Это значит, что они тоже попадут под обстрел – украинская армия их сбивает. И это не решает их стратегических задач. Это не на гражданских сбросить больше бомб, а немного другое.

– Экономика убытков – для Украины. Киевская школа экономики, кажется, насчитала около 100 миллиардов долларов. Как вы расчеты эти производили?

– У нас – оценка снизу, самая маленькая. Реальная сумма гораздо больше. Мы также можем квалифицировать только то, о чем есть видео. Если кто-то снял это видео и мы его нашли или нам его передали. Но если разбитую технику врага всегда снимают, то разбитую заправку или склад-магазин – не всегда. Поэтому у нас только часть данных. И даже сейчас мы видим: только инфраструктуры они уничтожили на 70 миллиардов, а всех расходов – под 100 или больше. Поэтому настоящая цифра гораздо больше – может раз в пять.

– Ну, Шмигаль назвал цифру – 565 миллиардов долларов несколько дней назад. Она тоже не является окончательной?

– Да. Ее можно вычислить чуть-чуть по-другому. Есть оценки потерь от войны на Востоке – за 2014–2015 годы. Точнее, разные оценки разных экономистов, разные методологии, но: от 80 до 150 миллиардов долларов. То есть, один годовой ВВП +/-. Может, половина ВВП. Сейчас мы видим, что нанесенный ущерб раз в 10 больше – уже. Отсюда 500 – 700 миллиардов.

И есть еще такая проблема: многое оценивается по остаточной стоимости. А восстановление может быть дороже – в зависимости от того, как и кто будет восстанавливать. Если будут строить немецкие или американские частные компании, то там цена будет одна, а если это будут украинские компании и стоимость работ такая, как сейчас (или вообще это будет международная финансовая помощь), то это совсем другие средства. А еще могут каких-нибудь консультантов нанять, дорогих, и они 30% этих грантов заберут… Важно, кто будет строить, где, насколько эффективно. Не о коррупции идет речь – просто об эффективности. Нам не надо, чтобы самые дорогие подрядчики в мире это строили, мы сами многое умеем из того, что нам нужно, можем. Но, конечно, общая сумма потерь – на потом, на после войны.

– Простой вопрос. Мы находимся в стадии сложных переговоров с Россией. Очевидно, затяжная победа в этой войне может обойтись нам дороже, с точки зрения человеческих жертв, чем компромисс. В рамках этого компромисса может стоять вопрос о репарациях? Можем ли мы забрать 300 миллиардов долларов – резервы российского Центробанка? Насколько это реалистично?

– Разумеется. А как мы переживем этот год с точки зрения экономики? Верховная Рада снижает налоги, значительная часть бизнеса не работает – как мы будем наполнять государственную казну в нынешнем году?

– План Маршалла для Украины – вы представляете, каким он может быть и о каких суммах идет речь?

– У каждого своя идея: многие группы начинают над этим работать, мы тоже готовим аналитику. Поляки об этом думают, ЕС об этом думает, американцы. Но, опять-таки, здесь вопрос не о деньгах. Например, после 2014, 2015, 2016 годов для нас открыли много линий поддержки, но у некоторых были такие условия, что мы не смогли их использовать. Десятками миллиардов мы не смогли воспользоваться, иногда только 10–15 удалось привлечь. Поэтому важно думать над структурой – чтобы мы сами могли использовать эти деньги без бюрократии, европейской или другой, но прозрачно, чтобы не было коррупции. И чтобы мы использовали их эффективно, именно там, где нужно.

Нам деньги потребуются не через год-два, а максимально быстро после окончания войны. И лучше иметь миллиард долларов сразу, чем 10 через три месяца. Ну, может, не столь относительные ставки должны быть, но деньги нужны быстро. Поэтому уже сегодня следует думать о том, как обеспечить ликвидность и какие должны быть первые проекты восстановления.

– Ваш прогноз: когда война закончится? Есть ли какое-то понимание?

– Нет. Я надеюсь, что через неделю-две, готовлюсь к неделям, а самый плохой вариант, на который рассчитываю, – месяцы. Но жизнь непредсказуема…