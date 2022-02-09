Экономическое развитие невозможно без развития науки и техники, – Борис Приходько

Верховная Рада приняла законопроект, который обеспечит деятельность научно-технической сферы государства. Об этом заявил народный депутат Украины, лидер "Нашего края" на Черниговщине Борис Приходько.

"Конкурентоспособность Украины в мире и устойчивое экономическое развитие общества невозможны без развития науки и техники. В Верховной Раде мы приняли в целом законопроект №6445 моего соавторства, который обеспечит деятельность научно-технической сферы государства. Этим решением мы продолжили действие действующих приоритетных направлений развития науки и техники и инновационной деятельности в Украине, поскольку Кабмин по-прежнему не подал на рассмотрение Верховной Рады законопроект с уже обновленными приоритетными направлениями научно-технической и инновационной деятельности Украины", — прокомментировал Приходько.

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По словам народного депутата, действующие приоритетные направления – это энергетика и энергоэффективность, новые технологии в профилактике и лечении наиболее распространенных болезней, информационная и коммуникативная технологии, рациональное природопользование, научные исследования по наибольшим проблемам развития научно-технического, социально-экономического, общественно-политического, человеческого потенциала. .

"Реализация законопроекта обеспечит продолжение выполнения государственных программ, научно-исследовательских и конструкторских работ в соответствии с действующими приоритетными направлениями развития науки и техники", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.