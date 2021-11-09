Эко-рейдерство может подорвать все попытки экономического роста Украины после коронакризиса – депутаты

Эко-тероризм становится серьезной угрозой для экономического развития Украины. Поводом для таких выводов стало обращение одного из крупнейших инвестиционных проектов в Запорожской области.

Псевдо-активисты и местные чиновники уже несколько лет блокируют работу предприятия. Поэтому сразу несколько народных депутатов, выступая в Верховной Раде, заявили об угрозе эко-рейдерства в стране, говорится в сюжете "5 канала" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Основанием для обращения является произвол и рейдерские действиях со стороны определенных чиновников, которые находятся на территории Запорожской области. Они, прикрываясь экологическими активистами, хотят спровоцировать и поднять бунт местного населения, и тем самым сделать определенные действия в сторону рейдерских захватов", – подчеркнул народный депутат Украины, председатель подкомитета ВР по вопросам экономической и финансовой политики в АПК Артем Черноморов.

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Чтобы разъяснить ситуацию, в Запорожской области восемь месяцев работала специальная экспертная группа признанных специалистов-экологов. Установили: предприятие не угрожает ни местной экологии, ни здоровью людей.

Без надлежащего реагирования правоохранителей – шантаж на экологической тематике может быстро распространиться, предостерегают депутаты. Как следствие – эко-терор может серьезно подорвать все попытки экономического роста после коронакризиса.