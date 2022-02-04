Замглавы НБУ Рожкову заподозрили в отмывании денег – американский журналист раскрыл детали схемы

Первую заместительницу главы Нацбанка Екатерину Рожкову обвинили в использовании своего положения для отмывания денег. Предполагается, что она возглавляет некую организованную преступную группу, которая занимается отмыванием украденных средств из Нацбанка с последующим их выводом за границу.

Об этом в материале для издания New Europe рассказал американский журналист Николас Уоллер. Он утверждает, что в схеме участвует Коммерческий индустриальный банк (КИБ), который в 2018 году якобы единолично приобрел британский бизнесмен и владелец инвестиционной компании GML Capital LLP Стефан Пол Пинтер за 200 млн грн.

"Этот банк пользуется особой благосклонностью руководства НБУ. Сразу после того, как Пинтер его купил, банк не только приобрел депозитные сертификаты НБУ на 232 млн грн, но и получил рефинансирование на 1,4 млрд гривен. Оно обеспечено активами на сумму 3 млрд грн", – говорится в материале.

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При этом подчеркивается: КИБ давно подозревается в в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Так, за последние 2 года в отношении банка возбуждены и расследуются 158 уголовных дел. А в 2019 году, отмечает Уоллер, НБУ оштрафовал КИБ за отмывание денег, "но назначил символический штраф в размере 200 тыс. грн".

Кто такой Пинтер

В своем материале Уоллер рассказывает, что Пинтер является партнером-основателем, генеральным директором и главным инвестиционным директором компании GML International Limited. В 1996 году она запустила свой первый инвестиционный фонд, за которым последовала серия фондов для кредитования развивающихся рынков, особых ситуаций и торгового финансирования.

Основная деятельность была развернута в Восточной Европе. В частности представительства были открыты в:

Киеве;

Москве;

Тбилиси;

Стамбуле;

Алматы;

Бухаресте;

Белграде.

В то же время Уоллер уверен, что Пинтер является подставным лицом, за которым скрываются чиновники Нацбанка. Кроме того, он не исключает, что под этим именем на самом деле скрывается Мартин Сигел, осужденный за финансовое мошенничество в США в 1987 году и уехавший после выхода из тюрьмы в Лондон.

Помимо этого, на основании опубликованных им финансовых документов GML Capital LLP, Уоллер доказывает, что прибыль этой фирмы не позволила бы Пинтеру не только вкладывать в капитал КИБ сотни миллионов гривен, но и даже купить его. Поэтому он выражает уверенность в том, что банк был куплен за "грязные" деньги сомнительного происхождения, в нарушение украинских и британских законов.

"Чистая прибыль за 2019 и 2020 годы эквивалентна всего 80 млн грн. Поэтому Пинтер не мог законно вложить 200 млн грн в уставной капитал и 232 млн грн в покупку депозитных сертификатов НБУ. Как выяснилось в ходе расследования, регулятор сегодня проводит тщательную проверку финансовых операций KИБ. Уже сейчас ясно, что Пинтер является подставным лицом банка, которым прикрываются коррумпированные местные чиновники", – подчеркнул Уоллер.

При чем здесь Рожкова

Уоллер обращает пристальное внимание на пул активов в 3 млрд грн – те, под которые КИБ получил рефинансирование. Он отмечает: в собственности банка находится 1 076 объектов недвижимости, но все они находятся в залоге по кредитным договорам и не могут считаться "пулом активов" при государственном финансировании.

"Поскольку это обязанность Рожковой, женщины, которая считается специалистом в вопросах, связанных с проведением должной проверки финансового состояния банков, сомнительно, что вышеуказанные факты ускользнули от ее внимания. Возможно, КИБ специально используется Рожковой и ее сообщниками для получения государственного рефинансирования. При этом полученные деньги впоследствии выводятся в иностранные юрисдикции (преимущественно в Великобританию и США)", – подчеркнул Уоллер.

Также он выразил предположение, что 200 млн грн вложенных в уставной капитал КИБ и 232 млн грн, потраченных на покупку депозитных сертификатов НБУ являются деньгами Рожковой. "А также ее сообщинков, которые они легализовали через покупку банка", – отметил журналист.

Главным сподвижником Рожковой Уоллер называет учредителя юридической фирмы "Астерс Консалт" и соуправляющего партнера ЮФ "Астерс" Алексея Дидковского. "Ранее его публично обвиняли в отмывании крупных сумм денег и связях с чиновниками НБУ", – заметил он.

При этом он напоминает: в 2019 году украинские СМИ писали, что "Астерс", получила сотни миллионов гривен от Нацбанка. "Предполагалось, что в высокие гонорары адвокатов Дидковского были включены взятки, которые затем передавались судьям в обмен на благоприятные решения", – отмечает Уоллер.

Он также подчеркнул, что по другим предположениям СМИ, "эта фирма замешана во многих сомнительных делах. Связанных с хищением бюджетных средств".

"Движение денег через компании, связанные с людьми Рожковой, позволяет сделать вывод, что украденные в Украине деньги были частично размещены в ценные бумаги неаффилированных лиц (связанных с Global Partners в США в рамках схемы через "Астерс" и Epam International Limited) – на общую сумму в 314 млн долларов. Еще 15 млн долларов были размещены в Growth Credit Fund Inc. через схему GML Capital, а точнее: через Стефана Пинтера и Саймона Милледжа", – резюмировал Уоллер, пообещав уже в ближайшее время рассказать, "откуда у первого замглавы НБУ такие большие суммы".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о другой схеме Рожковой, "совместной" с главой правления Проминвестбанка Андреем Рожком. В результате ее долг "Укрзалізниці" взлетел в два раза, а связанный с экс-главой Нацбанка Валерией Гонтаревой офшор получил многомиллионную сверхприбыль.