За экс-чиновницу ПриватБанка внесли 2,7 млн грн залога: ее подозревают в растрате

За бывшую начальницу департамента поддержки межбанковских операций казначейства ПриватБанка Надежду Конопкину, которую подозревают в растрате 136 млн грн, внесли залог в размере 2,7 млн грн.

Об этом сообщила пресс-секретарь ВАКС (Высший антикоррупционный суд) Олеся Чемерис, пишет "Экономическая правда". "За бывшую сотрудницу национализированного банка внесли залог. Залог внесен в полном объеме, определенном накануне постановлением, то есть 2 млн 744 тыс 430 грн", – говорит она.

Ранее стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревают ее в причастности к растрате 8,2 млрд грн. Как стало известно во время заседания, бывшее руководство "Привата" предлагало чиновнице выплачивать зарплату и получить вид на жительство за границей.

Трем бывшим топ-чиновникам ПриватБанка сообщено о подозрении в растрате 8,2 млрд грн. Речь идет об экс-главе правления банка, его заместителе и руководителе департамента межбанковских операций.

НАБУ 29 марта объявило в розыск экс-главу правления ПриватБанка Александра Дубилета. Его также подозревают в причастности к растрате.

Как сообщал OBOZREVATEL, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда арестовала 3 млн долларов и корпоративные права бывшего заместителя председателя правления ПриватБанка Владимира Яценко.