YASNO инвестировала 35 млн грн на установку скоростных зарядных станций для электромобилей

Компания YASNO инвестировала уже 35 миллионов гривен на установку 29 скоростных и 8 ускоренных станций. Они уже размещаются или появятся вскоре в Киеве, Днепре, Харькове.

А также на крупных трассах в направлениях от столицы в Одессу, Львов и Харьков. Об этом говорится в сообщении компании-поставщика электроэнергии, газа и энергоэффективных решений.

"Скоростная станция оборудована одним портом постоянного тока 50 кВт и одним переменного тока 22 кВт. При зарядке через порт постоянного тока стоимость киловатт-часа 9 грн, через порт переменного тока – 4,5 грн", – отмечает директор по развитию бизнеса YASNO Александр Онищенко.

Видео дня

В сентябре компания открыла 6 новых зарядных станций (2 скоростные и 4 ускоренные) в Киеве (UNIT.City, ул. Дорогожицкая, 3).

В YASNO напомнили, что Министерство инфраструктуры предлагает с 2027 года поэтапно запретить ввоз автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Национальная транспортная стратегия до 2030 года предусматривает увеличение доли электрокаров до 75%.

По закону и Соглашению об ассоциации с ЕС, до 2030 года Украина обязана уменьшить выбросы в области транспорта на треть. В пояснительной записке к законопроекту о запрете ввоза автомобилей с ДВС, который обнародовало Мининфраструктуры, указано, что 90-95% выбросов загрязняющих веществ в воздух приходится на автотранспорт с двигателями внутреннего сгорания (за исключением мегаполисов). А транспортная политика ЕС поставила задачу сократить наполовину эксплуатацию авто на традиционных видах топлива в городах до 2030-го и полностью отказаться до 2050 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в компании YASNO рассказали, как бизнеса уменьшить затраты на энергоресурсы.