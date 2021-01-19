Ярославский пришел на допрос в СБУ рассказать, как Богуслаев угробил 'Мотор Сич'

Известный украинский бизнесмен Александр Ярославский, который намерен совместно с китайскими партнерами развивать украинскую авиационную промышленность и производство авиадвигателей на "Мотор Сич" 19 января побывал в центральном управлении Службы безопасности Украины, куда его вызвали в качестве свидетеля.

Как говорят адвокаты, 20 января состоится второй допрос. Отвечая на вопрос журналистов о блокировании доступа акционеров к управлению ПАО "Мотор Сич", Ярославский сказал, что намерен добиваться возможности принять участие в судьбе предприятия. И выразил уверенность, что данная ситуация будет урегулирована в законном русле, а акционеры будут влиять на принятие управленческих решений и будут представлены в органах управления акционерным обществом.

"Я думаю, что разблокируют. Мы зайдем на предприятие, создадим новые рабочие места, вернем людей и зарплаты — 30 тысяч людей: работники их семьи остались без средств к существованию!", — прокомментировал он будущее и нынешнее состояние "Мотор Сич", которой сейчас управляют менеджеры бывшего акционера компании Вячеслава Богуслаева благодаря арестам акций, недоступности реестра акций и нарушению прав акционеров на созыв общего собрания и получение дивидендов.

Ярославский напомнил, что сделка по покупке акций "Мотор Сич" группой китайских инвесторов полностью законна, поскольку ни законодательство, ни государственное регулирование не содержат ограничений на покупку или продажу между частными инвесторами акций "Мотор Сич". Как известно, с 1994 года вследствие корпоратизации и последующей приватизации компания не является государственной, а в 2015 году она была официально исключена правительственным решением из перечня стратегических предприятий.

"Они (чиновники - ред.) даже не знали, что "Мотор Сич" — не стратегическое предприятие. А когда у компании появились новые акционеры — дают поручение разобраться", — сказал Ярославский.

Как сообщалось ранее, СБУ вызвала владельца и президента группы DCH Александра Ярославского на допрос в качестве свидетеля в рамках досудебного расследования в уголовном производстве № 2201700000000272, возбужденном по ст. 14 "Приготовление к уголовным преступлением", ст. 111 "Государственная измена", ст. 113 "Диверсия", касающимся действий бывшего владельца контрольного пакета акций ПАО "Мотор Сич" и руководителя компании Вячеслава Богуслаева. Повестки выписаны на 4 последовательные даты - 19, 20, 21 и 22 января этого года.

Ярославский через входящую в группу DCH компанию МС-4 является одним из многих миноритарных акционеров "Мотор Сич", которые лишены доступа к управлению предприятием. А Антимонопольный комитет Украины на протяжении многих месяцев не дает согласия группе китайских акционеров "Мотор Сич" на концентрацию.

В это же время Вячеслав Богуслаев и после продажи своего контрольного пакета акций в ПАО "Мотор Сич" группе китайских инвесторов через подконтрольный ему менеджмент до сих пор сохраняет полный контроль над деятельностью ПАО "Мотор Сич", в то время как остальные акционеры отстранены от управления акционерным обществом из-за противозаконного ареста акций и запрета на выдачу реестра акционеров. Они были введены в рамках уголовного дела, которое уже на протяжении более 3,5 лет не расследуется СБУ — в нем нет подозреваемых, не проводятся следственные действия. СБУ не вызывает на допросы Богуслаева, с деятельностью которого связаны выдвинутые обвинения, а сам Богуслаев игнорирует вызовы в суд для дачи свидетельских показаний. По мнению экспертов, это является наглядным свидетельством избирательного правосудия, недопустимого в правовом государстве.

К нынешнему времени более 80% акционеров ПАО "Мотор Сич" поддержали проведение 31 января текущего года внеочередного общего собрания, чтобы предотвратить его захват нелегитимным менеджментом компании и вернуть систему управления в правовое поле.

На повестке будущего собрания акционеров — формирование нового наблюдательного совета, поскольку сроки полномочий старого его состава, отведенные уставом и законодательством, истекли. А действующий набсовет, сформированный Богуслаевым еще в 2017 году, игнорирует обращения акционеров ПАО "Мотор Сич" о созыве собрания акционеров, что расценивается как попытка рейдерского захвата компании его бывшим акционером.